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Ученым удалось вызвать искусственную гибернацию

Ученым удалось вызвать искусственную гибернацию

Исследовательская группа из Японии вызвала состояние, подобное зимней спячке, у мышей. Возможно, это шаг к тому, чтобы погрузить в него и человека.

Как известно, мыши не впадают в естественную спячку, как некоторые другие виды животных. В ходе своего эксперимента, ученые активировали в мозге грызунов группы нейронов, называемых Q-нейронами, и тем самым вызвали у них гибернацию на несколько дней.

В этот период у мышей наблюдались все типичные для такого рода состояния эффекты. Температура тела опустилась с 36 до 27 градусов по Цельсию. И тело нормально функционировало даже на более низкой температуре около 22 градусов, когда температуру окружающей среды заметно понизили. Также у мышей был замедленный обмен веществ и замедленный сердечный ритм — обычные показатели для животных, впадающих в спячку. По словам одного из руководителей эксперимента Такеши Сакурая, у мышей были все качества, характерные для состояния спячки.

Ученые говорят, что эти результаты очень удивительные, поскольку их удалось добиться только воздействием на определенную группу нейронов. Сейчас главный вопрос стоит в том, если возможно погрузить и человека в такое состояние. Но пока исследователи не знают, если у человека также есть такие Q-нейроны. Как говорит соавтор исследования Генширо Сунагава, подобное искусственное состояние гибернации могло бы помочь, например, при транспортировке больного в критическом состоянии.

Стоит отметить, что погружение в гибернацию является и мечтой писателей фантастов. Можно вспомнить «Космическую Одиссею 2001 года» Артура Кларка, где астронавты в своем путешествии находились в подобном состоянии.

17 июнь 2020 /
Непознанное
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