На Шри-Ланке найдены самые древние стрелы за пределами Африки

Согласно гипотезе африканского происхождения человека, ранние люди начали свое «путешествие» по миру именно с этого жаркого континента. Ученые предполагают, что человек двигался вдоль побережья, избегая лесов, однако новое исследование может опровергнуть эту теорию.



Костяные наконечники стрел, швейные принадлежности и рыболовные снасти, найденные в пещере в тропических лесах Шри-Ланки, говорят о том, что древние люди, возможно, не избегали лесов, а наоборот приспосабливались к ним, создавая специальные инструменты. Наконечники стрел датируются примерно 48 000 годами, это делает их самым ранним свидетельством древней стрельбы из лука, найденным за пределами Африки.

Команда раскопала более 130 костяных орудий из пещеры Фа-Хьен-Лена. Среди этих находок было множество заостренных наконечников для стрел или дротиков. Некоторые из них, скорее всего, использовались в качестве наконечников для ловли рыбы.

Также археологи обнаружили несколько бусин и других древних ювелирных изделий. Это говорит о том, что люди могли носить эти предметы в качестве личного украшения, чтобы сигнализировать об определенном социальном статусе. Некоторые бусины были сделаны из морских раковин. Ученые предполагают, что группа людей из тропических лесов получила эти сокровища, торгуя с теми, кто жил на побережье. Исследователи считают, что группы ранних людей, живших в Азии во время палеолита, социально взаимодействовали.

Открытие в Шри-Ланке показывает, что, когда дело дошло до создания инструментов и обучения жизни в новых условиях, наш вид был уникально гибким по сравнению с другими древними гоминидами.