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Космография Бернарда Сильвестра
Историк Олег Воскобойников о диалогах Платона, космологии и мироздании
«Космография» Бернарда Сильвестра — памятник средневековой словесности и одно из самых красивых произведений средневековой латинской литературы. Поэма о сотворении мира и человека написана в середине 1140-х годов, в момент расцвета литературы и всей культуры Запада. Этот период историки называют ренессансом XII века. «Космография» — один из десяти литературных памятников, которые позволяют нам говорить об этом времени как о полноценном возрождении.
17 июнь 2020 /
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