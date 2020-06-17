Тайны мира » Непознанное » Наши молекулярные машины
Наши молекулярные машины
Как в человеческом организме делятся клетки? Наверняка все мы не раз читали соответствующие параграфы в учебниках, а потом статьи, книги и всё прочее. Странно было бы, если бы этот процесс не заинтересовал Дерека Маллера. Реалистичные модели, наблюдения через микроскоп и динеин, гуляющий походкой от бедра, прилагаются.
17 июнь 2020 /
Похожие новости
Человеческие кровеносные сосуды начали выращивать в организме свиней
Команда исследователей из Университета Миннесоты опробовала новый подход к выращиванию человеческих кровеносных сосудов.
Видеокамеры наблюдения за шоссе в Великобритании заметили гуманоида
Видеокамерами наблюдения, находящимися за шоссе в Великобритании, недавно было зарегистрировано нечто похожее на гуманоида — непонятное существо бежало с большой скоростью через четырехполосную
В клетках кожи человека обнаружили странные связи, похожие на нейроны
Выяснилось, что и клетки кожи «общаются» друг с другом почти как нейроны!
Их цель — остаться единственными на Земле
Ученые утверждают, вирусы – это особая форма жизни, которая способна размножаться только в чужеродном организме.
Цитоплазма яйца лягушки самопроизвольно подразделяется на отсеки, напоминающие клетки
Эксперименты с экстрактами яиц шпорцевой лягушки Xenopus laevis показали, что цитоплазма яйца способна самопроизвольно подразделяться на многочисленные отсеки, напоминающие клетки, хотя и не
Сегодня и завтра ожидается магнитная буря
День назад на Солнце произошла очередная мощная вспышка, однако очень сильный геомагнитных возмущений на этот раз не наблюдалась. После вспышки в околоземном пространстве радует, что не был
Комментарии
Популярные новости
Электронные системы управления RG-RoboticsХорошо замаскированный интеллигентCorona virusАтлас 1869 года, в котором контуры стран изображены в виде персонажей, олицетворяющих образ государстваКак снимают карантин в разных странах?Самая распространенная бактерия Мирового океана оказалась резервуаром вирусовЗачем СССР закупал навоз за границей?Пять веков Вселенной: в каком мы живем и что это значит?
Tweets by secretsworldcom
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ