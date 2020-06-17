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Наши молекулярные машины

Наши молекулярные машины

Как в человеческом организме делятся клетки? Наверняка все мы не раз читали соответствующие параграфы в учебниках, а потом статьи, книги и всё прочее. Странно было бы, если бы этот процесс не заинтересовал Дерека Маллера. Реалистичные модели, наблюдения через микроскоп и динеин, гуляющий походкой от бедра, прилагаются.

17 июнь 2020 /
Непознанное
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