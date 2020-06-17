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Ученые: все живое могло появиться из-под земли

Ученые: все живое могло появиться из-под земли

Ученые из Университета Дуйсбурга — Эссена (UDE) провели серию экспериментов, предложив новый источник зарождения жизни на Земле. По мнению исследователей, первые организмы начали развиваться глубоко в земной коре. Об этом сообщает Informationsdienst Wissenschaft.

Вначале была везикула, самогенерирующийся пузырь, защищенный мембраной. Организм был окружен жидкостью, похожей на первичный бульон, с температурой от 40 до 80 °С и высоким давлением. Такие условия существовали 3,8 млрд лет назад и сохраняются по сей день под множественными слоями земли.

Используя экспериментальную установку, химик Кристиан Майер из центра CENIDE, геолог Ульрих Шрайбер и профессора UDE создали симуляцию заполненных водой трещин в недрах земли с геотермальными источниками в лабораторных условиях. В ходе опытов ученые уничтожили 1500 везикул в течение двух недель.

Исследователи обнаружили, что некоторые организмы пережили смену поколений за счет внедрения в свою мембарну вещества-предшественника белка. Это сделали их стабильнее и меньше по размеру, но самое главное — мембрана везикул стала более проницаемой.

«Мы пришли к выводу, что таким образом везикулы компенсировали разрушительное воздействие водяного давления, — рассказал Майер. — В качестве механизма выживания, если угодно». Если организм погибал, следующее поколение начинало использовать новую белковую структуру. Таким образом новые везикулы перенимали функции прошлых поколений — что аналогично классической наследственности.

По мнению Майера и Шрайбера, им удалось показать процесс формирования первоначальной жизни. Ученые считают, что миллиарды лет назад они стали достаточно устойчивой формой жизни, чтобы оказаться на поверхности Земли во время извержения гейзеров. Эти везикулы могли получить и другие свойства за время, пока не появились первые одноклеточные.

«Мы подозреваем, что этот тип молекулярной эволюции в глубинах [планеты] происходил параллельно с другими процессами или был временно вытеснен из них», — заключил Майер.

17 июнь 2020 /
Непознанное
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