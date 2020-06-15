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Дикие люди
Суровый парень: для чего британец наряжается в женские платья и валяется в грязи? • Дикие люди: зачем в племени Ангу коптят умерших вождей и варят суп из родителей? • Как украшают себя аборигены?
15 июнь 2020 /
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