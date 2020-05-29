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Ученые оценили масштабы происходящего массового вымирания

Ученые оценили масштабы происходящего массового вымирания

Биологи построили модель филогенетических связей между видами животных и оценили масштабы сокращения глобального биоразнообразия, связанного с деятельностью человека. Для примера они взяли представителей класса пресмыкающихся. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

В геологической истории было пять массовых вымираний, когда с лица Земли исчезали до 75 процентов всех биологических видов. В наши дни человек безжалостно вытесняет животных из привычных мест обитания, создавая невыносимые для них условия существования. Процесс хозяйственного освоения планеты грозит обернуться шестым массовым вымиранием.

Ученые из Великобритании, США и Израиля на примере пресмыкающихся оценили масштаб катастрофы. Известно, что рептилии — один из самых уязвимых классов наземных позвоночных, так как они жестко привязаны к месту обитания.

"Это одни из самых невероятных и недооцененных животных на планете, — приводятся в пресс-релизе слова первого автора статьи филогенетика Рикки Гамбса (Rikki Gumbs) из Имперского колледжа Лондона. — Начиная с безногих ящериц и крошечных слепых змей и заканчивая розовыми червеобразными амфибиями, мы очень мало знаем об этих удивительных существах, многие из которых могут незаметно скатываться к вымиранию".

Авторы построили филогенетическую модель для 25 тысяч ныне живущих видов пресмыкающихся, по которой проследили их эволюционные связи с уже вымершими предшественниками, оценив таким образом длительность эволюционной истории для каждого вида.

"Мы уничтожаем не только отдельные виды, — говорит ученый. — Мы вырубаем целые ветви эволюционного древа жизни".

По оценке, проведенной авторами для всех представителей позвоночных, на сегодняшний день под угрозой исчезновения находятся группы, суммарно представляющие более 50 миллиардов лет эволюционного развития. Например, вскоре может быть потеряна целая ветвь близкородственных видов панголинов и тапиров. А есть вообще уникальные виды, такие, например, как мадагаскарская руконожка, — последние на Земле представители очень длинной эволюционной ветви.

Животные из разных ветвей эволюции обычно отличаются особенными чертами и уникальными экологическими функциями. Исчезновение целых ветвей, отмечают ученые, намного опаснее для сохранения природного баланса, чем вымирание отдельных видов.

"Наш анализ показывает непостижимый масштаб потерь, — продолжает Гамбс. — Одни рептилии могут потерять не менее 13 миллиардов лет уникальной эволюционной истории — примерно столько, сколько прошла с начала существования вся Вселенная".

Рептилии сталкиваются с большей потерей в филогенетическом разнообразии, чем земноводные, птицы или млекопитающие.

"Наш анализ показывает, что концентрация видового разнообразия рептилий совпадает с местами повышенной активности человека", — пишут авторы статьи.

Речь идет прежде всего о засушливых и полузасушливых областях Ближнего Востока и некоторых частях Африки, а также об Индии и островах Карибского бассейна. В этих регионах с высоким антропогенным воздействием практически отсутствует экологический контроль.

29 май 2020 /
Непознанное
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