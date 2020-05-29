Земные бактерии могут стать потенциально опасными в космосе
Попавшие в космос земные микроорганизмы могут измениться и стать опасными.
Об этом сообщает Интерфакс-АВН со ссылкой на замдиректора по научной работе Государственного научного центра РФ - Института медико-биологических проблем РАН Владимира Сычева. По его словам, представляющие потенциальную угрозу микроорганизмы в космическое пространство может занести сам человек.
"Человека не простерилизуешь перед отправкой в космос. Он уносит туда бактерии с Земли, они там живут на станции, размножаются, причем активно, потом могут видоизменяться, и это может представлять потенциальную опасность", - цитирует агентство своего собеседника.
Ученый рассказал об эксперименте "метеорит", в процессе которого споры микроорганизмов размещались снаружи спускаемого аппарата и оказывались в таких же условиях, в которые попадает метеорит, входящий в плотные слои атмосферы.
Как показали исследования, часть спор не погибла. Это свидетельствует о том, что существует вероятность выживания спор в породе метеорита или другого космического тела. А после попадания в земную среду такие микроорганизмы могли бы начать размножение. Впрочем, Владимир Сычев добавляет, что других доказательств этой возможности пока нет. К тому же, по его словам, вовсе не обязательно биоформы в космосе должны быть внеземными.
"На орбитах, где летает Международная космическая станция, в вакуум с Земли выносятся споры микроорганизмов. В рамках эксперимента "Тест" на внешней поверхности МКС находили споры микроорганизмов, которые имели земное происхождение, но смогли попасть в космос", - отмечает Владимир Сычев.
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