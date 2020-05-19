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Пребывание на МКС странным образом влияет на микробиомы астронавтов

Пребывание на МКС странным образом влияет на микробиомы астронавтов

Новые исследования показали, что длительное пребывание на МКС оставляет у космонавтов особый «микробный отпечаток» — равно как и они оставляют следы в микросреде станции.

В настоящее время микробиологи, медики и экологи активно исследуют то, как космические путешествия влияют на микробиом человека. Микробиом — это совокупность всех микроорганизмов, обитающих внутри и снаружи наших тел, от бактерий кишечника до кожных микробов. Однако человек влияет на среду не меньше, чем среда влияет на него, и в будущем этот фактор может сыграть очень важную роль.

Новая работа описывает исследование, в котором приняли участие девять космонавтов, проведших на МКС от 6 до 12 месяцев. Ученые обнаружили, что в условиях микрогравитации кишечные биомы стали более разнообразными — при учете того, что внутренняя среда станции относительно стерильна, а в космосе нет и не может быть бактерий.

«Поскольку на МКС очень чисто, мы ожидали закономерного уменьшения разнообразия бактерий, обитающих в кишечниках космонавтов, потому что те практически не подвержены воздействиям окружающей среды. Но результаты говорят об обратном», рассказал микробиолог Эрнан Лоренци из Института Дж. Крейга Вентера.

Эта неожиданная находка может быть результатом тщательно контролируемых диет на борту МКС: NASA усердно работает над тем, чтобы сотрудникам космической станции были доступны более 200 блюд и напитков — что, вероятно, дает астронавтам более разнообразный рацион, чем дома.

19 май 2020 /
Непознанное
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