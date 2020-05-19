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Ученые НАСА обнаружили параллельную вселенную "рядом с нашей", где время течет вспять

Ученые НАСА обнаружили параллельную вселенную "рядом с нашей", где время течет вспять

Эксперимент в замороженных пустошах Антарктиды выявил доказательства того, что эта Вселенная родилась в том же Большом Взрыве, что и наша, но с правилами физики, которые полностью противоположны нашим.

Эксперимент по обнаружению космических лучей обнаружил частицы, которые просто могли быть из-за пределов нашей Вселенной.

Антарктическая импульсная переходная антенна NASA (ANITA) использует гигантский воздушный шар для транспортировки тонких электронных антенн высоко в холодный сухой воздух над Антарктикой, где нет радиошума, искажающего ее результаты.

Существует постоянный "ветер" частиц высокой энергии, приходящих из космоса – некоторые из них в миллион раз мощнее, чем все, что мы можем создать сами.

Частицы низкой энергии-нейтрино - могут проходить полностью сквозь землю, практически не взаимодействуя с веществом нашей планеты. Но высшие энергетические объекты останавливаются в твердой материей Земли.

Это означает, что частицы высокой энергии могут быть обнаружены только “спускающимися” из космоса. Обнаружение более тяжелой частицы - тау-нейтрино, выходящей “вверх " из земли, означало бы, что эти частицы на самом деле движутся назад во времени.

И это именно то, что видели ученые из Аниты.

Питер Горэм, специалист по экспериментальной физике частиц из Гавайского университета и главный исследователь в ANITA, является ведущим автором статьи Корнельского университета, описывающей этот странный феномен.

Указывая на абсолютную невозможность поведения тау-нейтрино, Горэм предполагает, что единственный способ, которым это могло бы произойти, - это если бы частица превратилась в другой тип частицы, прежде чем пройти через Землю и затем снова вернуться.

Это миллиард к одному, такое может произойти только один раз.

Но команда ANITA видела несколько из этих "невозможных" событий.

Самое простое и потому научно наиболее изящное объяснение таково: в момент Большого взрыва образовались две вселенные – наша и еще одна, которая с нашей точки зрения работает в обратном направлении.

19 май 2020 /
Непознанное
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