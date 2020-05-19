Китайская пустыня превратилась в оазис после 70 лет озеленения

Пустыня Му-Ус, одна из четырех главных пустынь в Китае, «исчезла» с карты северо-западной провинции Шэньси, поскольку 93,24% опустошенных земель стали зелеными.

Пустыня занимала площадь в 42 200 квадратных километров. Раньше это была безжизненная земля без деревьев и сельскохозяйственных угодий. Из-за ветров и песчаных бурь с Му-Ус город Юйлинь, расположенный на краю пустыни, был вынужден трижды двигаться на юг.

Начиная с 1959 года местные жители сажали деревья, чтобы сдержать вторжение песчаных бурь. Многолетние усилия расширили зеленую часть до 400 километров к северу.

«Говоря, что пустыня исчезла на карте, мы имеем в виду, что опустевшая земля исчезла на сегодняшний день. Если мы продолжим наши усилия, то оставшиеся около 30 000 гектаров площади со смещающимися песчаными дюнами исчезнут», — прокомментировал Дан Шуанжэнь, глава лесного бюро провинции Шэньси.

В 1950-х годах в городе Юйлинь уровень лесного покрова составлял всего 0,9%, но сейчас он достиг 33%.

Сейчас местные жители прилагают все усилия, чтобы наверстать время, потерянное из-за пандемии COVID-19. Они планируют высадить деревья на 400 гектарах песчаной земли до конца мая.

Озеленение пустыни привело не только к решению проблемы с песчаными бурями, оно представляет комплексное развитие региона.

Теперь местность может производить более 1000 килограммов продовольственного зерна, раньше цифры варьировались от 100 до 150 килограммов. Также, в прошлом доход на душу населения составлял всего 200 — 300 юаней (30 — 40 долларов), но сейчас он превышает 30 000 юаней (4 200 долларов), об этом сообщает Ши Гуаньинь, секретарь парткома деревни Шилиша, Диньбянь.