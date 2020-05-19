Распространение риса связали с древней климатической катастрофой

На протяжении всей цивилизованной истории человечества рис выступал одним из главных источников пищи. Это значение он сохранил и сейчас, являясь ключевой культурой более чем для половины жителей Земли. Считается, что его возделывание началось еще 9000 лет назад, в долине реки Янцзы, и затем распространилось на запад — вплоть до Ближнего Востока и Африки, а затем и Америки, — а также на восток, до Японии и тропических островов Тихого океана.

Ученые проследили за этим движением, используя новые данные секвенирования полных геномов более чем для 1400 существующих сегодня сортов риса, оценив время их появления и ареал культивации. Оказалось, ключевым «триггером», запустившим распространение риса, стала климат ическая катастрофа XXII столетия до нашей эры. Об этом Майкл Пуругганан (Michael Purugganan) и его коллеги пишут в статье, опубликованной в журнале Nature Plants.

Тысячелетиями возделывание риса ограничивалось Китаем, где выращивали различные сорта круглозерной «японики». Однако около 2200 года до нашей эры на планете произошли глобальное похолодание и серия жестоких засух, что привело к гибели многих древних сообществ, включая египетское Древнее царство и Аккадскую империю. «Резкие климат ические изменения заставили растения, включая окультуренные, быстро адаптироваться», — подчеркивают ученые.

Распространение риса японика начиная с климат ической катастрофы около 4200 лет назад / ©Rafal M. Gutaker, NYU

По данным Пуругганана и его соавторов, именно в этот период стали появляться новые разновидности «японики», приспособленные к возделыванию и в более умеренном, и в более жарком климат е. Эти сорта распространились до севера Китая, в Корею и Японию, а также в южные страны. Около 2500 лет назад «японика» достигла Юго-Западной Азии, где быстро диверсифицировала рядом новых тропических сортов.

История «индики» развивалась позднее. Доместикация длиннозерной разновидности произошла около 4000 лет назад, в низовьях долины Ганга. Лишь около 2000 лет назад с развитием глобальных торговых сетей она распространилась до Китая. «Данные геномики дали нам базовую модель о том, где и когда, в каких частях Азии появлялся рис, — говорят авторы работы. — Археология указала на места его возделывания, а климат ическое моделирование обеспечило экологический контекст всего происходящего». 4.9

