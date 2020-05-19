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Азовскому морю нашли неожиданное применение

Азовскому морю нашли неожиданное применение

Учёные нашли неожиданное применение мелководному Азовскому морю – оно может стать источником альтернативной и возобновляемой энергии. В море под воздействием анаэробных бактерий происходит процесс биологического разложения органических илов, что сопровождается, среди прочего, выделением биогаза. Илы Азовского моря и вопросы образования из них биогаза уже более 10 лет изучают географы и химики МГУ совместно с коллегами из Приазовского государственного технического университета (Украина), сообщает географический факультет МГУ.

Образованию биогаза из илов моря благоприятствуют природные условия: мелководность моря, отличный прогрев воды, низкая солёность и, как следствие, бурное размножение фитопланктона. А благодаря фильтрации через водную толщу образующийся газ очищается от вредных примесей (сероводорода и других газов). Учёные выявили, что при отборе газа с поверхности воды в тех районах акватории, где море глубже одного метра, содержание метана превышает 90%. При этом содержание углекислого газа составляет менее 10%, а сероводород практически полностью отсутствует.

Таким образом, происходит естественная очистка и концентрирование биометана при прохождении через морскую воду. По предварительным оценкам, вся расчётная акватория Азовского моря, где есть илистые отложения, может выделять свыше 90 млрд. куб. метана за тёплый сезон, с апреля по октябрь.

Несколько лет нерешённым оставался вопрос сбора и использования биогаза как источника энергии. В 2019 году специалисты МГУ значительно продвинулись в решении этой задачи. На Азовской научно-исследовательской станции (АНИС) учёные разработали принципиальную схему гелиобиоэлектростанции. В ней на входе поступает солнечный свет, который повышает биопродуктивность фитопланктона. Продукты жизнедеятельности фитопланктона перерабатываются микроорганизмами в метан, который затем сжигается для получения электрической энергии.

Учёные уверены, что при достаточных инвестициях проект добычи природного биогаза в акватории Азовского моря может быть рентабельным: стоимость биометана приближается к стоимости природного газа на месте его получения. Добыча же в этом регионе обусловлена развитой инфраструктурой потребления газа (сеть газозаправочных станций и бытового потребления), что позволит получать прибыль без дополнительных издержек на транспортировку.

Учёные свою работу сделали. Теперь дело за бизнесом. Нужны умные головы и руки, но знакомые с морской стихией. Погода, волнение, утилизация биогаза — возникнет масса технических вопросов. Но тогда и стоимость газа точнее определится, и районы добычи обрисуются. Дело стоит того, чтобы им заняться.

Пока же, вне зависимости от того, будут инвестиции в этом году или нет, исследователи продолжат изучение процессов заиливания Азовского моря.

19 май 2020 /
Непознанное
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