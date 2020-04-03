Пещерные медведи вымерли из-за большого носа

Пещерные медведи (Ursus spelaeus), обитавшие на территории Евразии в среднем и позднем плейстоцене, вымерли не из-за конкуренции с древними людьми за пещеры (как считалось последние десять лет), а в силу чрезмерно больших пазух носа. Именно такие выводы сделала международная группа ученых из Испании, США и Австрии.

Ursus spelaeus — одни из самых известных крупных млекопитающих доисторических времен (длина их тела достигала трех с половиной метров, вес — 500 килограммов и больше), которые населяли Европу в последнюю ледниковую эпоху и погибли примерно 24 тысячи лет назад вместе с другими представителями мегафауны плейстоцена.

Согласно давним гипотезам ученых, большая часть этого вида медведей вымерла во время их длинных периодов зимней спячки в известняковых пещерах, которые были необходимы для преодоления суровых и долгих зим. В 2010 году вышло исследование, в котором утверждалось, что упадок популяция Ursus spelaeus и их генетического разнообразия стартовал порядка 50 тысяч лет назад — с приходом человека в пещеры и началом охоты на медведей.

Однако исследование, опубликованное в журнале Science Advances, предлагает новую точку зрения. Алехандро Перес-Рамос из Университета Малаги (Испания) со своими коллегами сделал компьютерную томографию черепов четырех вымерших пещерных медведей и восьми видов современных медведей, включая бурых, и при помощи моделирования изучил, как эти млекопитающие пережевывали пищу.

Модели, показывающие силу укуса для правой стороны челюсти медведей и то, как эти животные пережевывали пищу. А) Модели черепов обитающих сегодня медведей; В) Черепные модели пещерных медведей / © Science Advances

Череп Ursus spelaeus / © Wikipedia

Палеоэкологи обнаружили, что Ursus spelaeus обладали большими пазухами носа, занимавшими по 30-60 процентов от общего объема черепа: они помогали медведям тратить меньше энергии на прогрев вдыхаемого воздуха и впадать в спячку на более продолжительный срок. Однако те же самые пазухи привели к деформации их черепов, из-за чего в лобной кости появилась выпуклость, стойкость черепной коробки нарушилась, а сила укуса снизилась — и Ursus spelaeus могли пережевывать еду исключительно задними зубами.

«Из-за похолодания климат а у пещерных медведей развились особенно большие пазухи носа. Изменения в геометрической форме их черепа резко понизили эффективность распределения нагрузки по его костям. Особенно это проявлялось при укусах клыками или большими зубами, которые медведи преимущественно используют во время охоты», — объяснил Перес-Рамос.

Как утверждают авторы исследования, это может объяснить, почему преимущественно травоядные пещерные медведи вымерли, когда климат начал меняться и растительной пищи стало меньше: вероятнее всего, Ursus spelaeus не могли поменять привычный рацион и переключиться на мясо, для поедания которого в норме требуется задействовать передние зубы и клыки.

По сравнению с пещерными медведями их бурые сородичи имели меньшие пазухи носа: вследствие этого строение черепа позволяло им жевать и задними, и передними зубами, то есть они могли есть как растительную пищу, так и мясную.