Пещерные медведи вымерли из-за большого носа
Пещерные медведи (Ursus spelaeus), обитавшие на территории Евразии в среднем и позднем плейстоцене, вымерли не из-за конкуренции с древними людьми за пещеры (как считалось последние десять лет), а в силу чрезмерно больших пазух носа. Именно такие выводы сделала международная группа ученых из Испании, США и Австрии.
Ursus spelaeus — одни из самых известных крупных млекопитающих доисторических времен (длина их тела достигала трех с половиной метров, вес — 500 килограммов и больше), которые населяли Европу в последнюю ледниковую эпоху и погибли примерно 24 тысячи лет назад вместе с другими представителями мегафауны плейстоцена.
Согласно давним гипотезам ученых, большая часть этого вида медведей вымерла во время их длинных периодов зимней спячки в известняковых пещерах, которые были необходимы для преодоления суровых и долгих зим. В 2010 году вышло исследование, в котором утверждалось, что упадок популяция Ursus spelaeus и их генетического разнообразия стартовал порядка 50 тысяч лет назад — с приходом человека в пещеры и началом охоты на медведей.
Однако исследование, опубликованное в журнале Science Advances, предлагает новую точку зрения. Алехандро Перес-Рамос из Университета Малаги (Испания) со своими коллегами сделал компьютерную томографию черепов четырех вымерших пещерных медведей и восьми видов современных медведей, включая бурых, и при помощи моделирования изучил, как эти млекопитающие пережевывали пищу.
Модели, показывающие силу укуса для правой стороны челюсти медведей и то, как эти животные пережевывали пищу. А) Модели черепов обитающих сегодня медведей; В) Черепные модели пещерных медведей / © Science Advances
Череп Ursus spelaeus / © Wikipedia
Палеоэкологи обнаружили, что Ursus spelaeus обладали большими пазухами носа, занимавшими по 30-60 процентов от общего объема черепа: они помогали медведям тратить меньше энергии на прогрев вдыхаемого воздуха и впадать в спячку на более продолжительный срок. Однако те же самые пазухи привели к деформации их черепов, из-за чего в лобной кости появилась выпуклость, стойкость черепной коробки нарушилась, а сила укуса снизилась — и Ursus spelaeus могли пережевывать еду исключительно задними зубами.
«Из-за похолодания климата у пещерных медведей развились особенно большие пазухи носа. Изменения в геометрической форме их черепа резко понизили эффективность распределения нагрузки по его костям. Особенно это проявлялось при укусах клыками или большими зубами, которые медведи преимущественно используют во время охоты», — объяснил Перес-Рамос.
Как утверждают авторы исследования, это может объяснить, почему преимущественно травоядные пещерные медведи вымерли, когда климат начал меняться и растительной пищи стало меньше: вероятнее всего, Ursus spelaeus не могли поменять привычный рацион и переключиться на мясо, для поедания которого в норме требуется задействовать передние зубы и клыки.
По сравнению с пещерными медведями их бурые сородичи имели меньшие пазухи носа: вследствие этого строение черепа позволяло им жевать и задними, и передними зубами, то есть они могли есть как растительную пищу, так и мясную.
Ученые выяснили, почему у людей в космосе закладывает уши
В Канаде медведи гризли стали появляться там, где их раньше никогда не встречали
Аборигены Австралии воевали с гигантскими ящерами
Кошки стали причиной вымирания древних собак
Власти в Сибири и на Урале прислушиваются к сообщениям о контактах с НЛО и йети
Новые исследования опровергли теорию происхождения собак от волков
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ