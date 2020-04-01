Сомневаюсь, что в мире есть люди, которые не слышали слово цунами. Люди, которые живут далеко от воды, не сталкиваются с ними, но жители прибрежных районов находятся в потенциальной опасности. Но иногда цунами, которые обрушиваются на прибрежные зоны, косвенно касаются даже людей, которые ни разу не видели моря. Зарождение «волн-убийц» сложнее, чем кажется, а их скорость и разрушительная сила просто поражает воображение. В этой статья я расскажу, что такое цунами и как они зарождаются. Также я расскажу, как их предсказывают и почему этого недостаточно и люди все равно гибнут тысячами. Ну, и, конечно, отвечу на самый интересный вопрос — какая высота была у самого большого цунами. Уверен, ответ очень многих удивит.

Как образуются волны

В первую очередь, стоит разобраться, чем отличается цунами от тех небольших волн, которые мы так любим, находясь на морском побережье. Отличие этих двух типов волн заключается не только в размере и высоте.

Помню, как пару раз я попадал на пляже в высокие волны, которые совсем не казались безобидными. Сама волна ударяла меня с такой силой, будто я плашмя падал в воду с высоты пары метров. Когда я оказывался внутри нее, она меня закручивала, как в стиральной машине и даже пару раз била о дно. А когда масса воды начинала возвращаться обратно в море, мне было очень тяжело сопротивляться этому напору. Будьте осторожны, когда высота волны на море превышает 50-60 сантиметров. Это реально опасно!

Все это обычные волны, которые формируются за счет набегающего потока ветра, который гонит поток воды. Когда нижняя часть волны тормозится о дно рядом с берегом, верхняя начинает расти, как снежный ком. Так волна набирает свою силу до тех пор, пока ее гребень не обрушится.

Ветер в сторону берега больше всего дует в тот момент, когда песок максимально раскален, а над водой воздух достаточно холодный. Из-за перемещения воздушных масс и появляется ветер, а за ним волны. Иногда такой ветер не могут предсказать даже те, кто знает, как предсказывают погоду.

Могут ли волны идти от берега? Да, могут, но это очень редкое явление. Даже если с берега будет дуть очень сильный ветер, он не сможет создать волну. По направлению его движения дно будет опускаться, а не подниматься. То есть, не будет второго фактора, нужного для образования волны.

Чем цунами отличается от обычных волн

Самым главным отличием цунами от обычных волн является то, как они зарождаются. Обычные волны появляются за счет воздействия ветра. Они редко являются столь разрушительными, как цунами, хотя и могут навредить прибрежной инфраструктуре. Как правило, разрушения ограничиваются несколькими метрами от берега.

Цунами зарождается не вблизи от берега, а, как правило, на сильном удалении от него. Выделяют несколько причин для образования цунами. Среди них подводные землетрясения, извержения вулканов и оползни. Впрочем последние редко приводят к образованию сильных цунами. Но именно один из оползней вызвал самое высокое цунами в истории.

Примерно 85 процентов цунами возникает из-за подводных землетрясений. Например, цунами в 2011 году, которое очень сильно ударило по Японии, было вызвано резким смещением одной из плит на дне Тихого океана. Это смещение и вызвало волну.

В океане цунами хоть и движутся со скоростью несколько сотен километров в час, но люди на кораблях могут их даже не заметить. Ближе к берегу, когда глубина становится меньше, цунами начинает терять скорость, сбрасывая ее до 100-130 км/ч, и набирать высоту до нескольких десятков метров.

Какая высота у самого высокого цунами в истории

В это трудно поверить, но самое высокое цунами в истории имело высоту более 500 метров (!!!) и скорость около 160 км/ч. Это произошло не во времена динозавров, а всего чуть более полувека назад. Если точно, то 9 июля 1958 года на Аляске. Погибло от него всего 5 человек.

Многие спорят по поводу этого явления, а очевидцы выдают какую-то несвязную путаницу. Высота волны была измерена по характеру повреждений растений на склонах берегов. Больше никаких весомых доказательств этого не было.

Это цунами было вызвано оползнем. С гор высотой около километра в результате землетрясения в воду упали миллионы кубометров камней и льда. Они и вызвали волну большой силы. Со слов очевидцев, ледник на вершине горы просто подпрыгивал от дрожи земли.

Как понять, что скоро будет цунами

Верным признаком того, что цунами вот-вот придет к берегу, является отлив. Если вода без видимых причин отступила от берега на несколько метров и оголила дно, стоит напрячься. Если отлив составил более 100 метров, надо бежать в противоположное от воды направление. Лучше выбирать возвышенности, но все равно надо убежать как можно дальше. У вас будет буквально несколько минут, чтобы спастись. Во многих местах, где есть риск этого природного явления, на улицах можно встретить указатели направления, в котором надо бежать.

Обычно, чем больше воды ушло от берега, тем выше будет волна. Но цунами не всегда сопровождается отливом. Иногда они приходят без отступления воды.

Еще одним верным признаком того, что стоит спасаться, является дрожь земли. Она не всегда ощущается при подводном землетрясении, но если она есть, точно лучше отойти подальше от берега. В цунамоопасных регионах это даже не рекомендация, а правило.

Меньше всего страдают от цунами закрытые бухты, а больше всего территории с очень плоским берегом.

Может ли человек вызвать цунами

Человек не просто теоретически может создавать искусственные цунами, но и делал это. Это стало возможно в конце прошлого века, после создания атомной бомбы. Американцы не раз тестировали подобные способы вызова цунами.

Правда, эффективность в этом случае получалась не такая большая. Подводные взрывы для вызова цунами производятся на глубине примерно 60 метров. При этом в радиусе пары километров от взрыва высота волны достигает нескольких десятков метров, но потом очень сильно уменьшается.

Так происходит из-за того, что при взрыве не происходит именно вытеснения воды, как бывает при резком изменении ландшафта дна или падении метеорит а. Именно поэтому подводные взрывы не так эффективны и являются скорее разбрызгиванием воды. Тем не менее, работы в этом направлении ведутся и у многих стран есть свои наработки в этом направлении. Например, у России есть подводный беспилотник, способный нести атомный заряд. Потенциально его можно использовать для подводного взрыва и вызова цунами.

При этом подводные испытания ядерного оружия запрещены. Все исследования в этом направлении теоретические.

Как предсказывают цунами

Главным способом предсказания цунами является анализ сейсмической активности. Проще говоря, если где-то тряхануло, значит это может вызвать приход волны.

Небольшие землетрясения с небольшой бальностью не требуют реакции. Если бальность достигает 7, то за этим следует предупреждение о цунами во всех регионах, куда оно потенциально может прийти. Учитывая скорость волн в океане, обычно на принятие мер остается не больше пары десятков минут. Впрочем, бывают случаи, когда вторая волна приходит через час после первой.

Также существует система предсказаний цунами по факту. В этом случае приход волны предсказывается после того, как она уже придет. То есть, если волна идет по океану и сносит на своем пути остров, понятно, что она дойдет до территорий, которые будут дальше по ее маршруту. Такие цунами называются телецунами.

Промежуточным звеном проверки являются датчики, которые в виде буев плавают в океанах в наиболее опасных местах. Все эти способы в комплексе дают возможность хоть как-то предсказывать приход волн. Обычно это спасает тысячи жизней.

Цунами, которое убило больше всех людей

Самое убийственное цунами, обрушилось на Юго-Восточную Азию 26 декабря 2004 года. Оно зародилось в Индийском океане и унесло жизни примерно 240 000 человек.

Больше всего жертв было в Индонезии — примерно 180 000 человек. Следом шел остров Шри-Ланка, где погибло примерно 37 000 человек. Относительно немного людей погибло в Таиланде — примерно 5 000 человек. По несколько тысяч человек унесло цунами и в других регионах. Волна даже дошла до Сомали. Это и есть пример телецунами.

Самое разрушительное цунами

На фоне цунами в Юго-Восточной Азии, которое убило более 240 000 человек, можно сказать, что в Японии погибло совсем мало народу. Тем не менее, количество погибших все равно составило около 15 000 человек, а еще примерно 9 000 пропали без вести. Произошло это 11 марта 2011 года. В результате землетрясения в Тихом океане (в 300 км. от берега) поднялась волна высотой 40 метров, которая сносила все на своем пути. Даже несмотря на не самое большое в истории количество жертв, разрушения были очень сильными. Обычно подводные толчки слабо ощущаются на берегу, но в этот раз здания в Токио раскачивались от тряски земли.

Число погибших оказалось в 15 раз ниже, чем в 2004 году. Спасибо подготовленности населения. Но города были сильно разрушены. Кроме этого, из-за землетрясения была повреждена система охлаждения первых трех энергоблоков Фукусимской АЭС. Это привело к расплавлению ядра и последовательным взрывам. Зачем было строить такой объект на берегу в цунамоопасном регионе, это отдельный вопрос. Но по факту в жертвы цунами можно записать ликвидаторов аварии и вынужденных переселенцев.

Стоит ли бояться цунами

Ответ на этот вопрос может быть только один. Цунами бояться надо! Но не стоит превращать это в паранойю и отменять пляжный отдых. И спасаться в случае предупреждения точно надо.

Вода только кажется мягкой и безобидной, но объем куба морской воды размером 1х1х1 метр весит около тонны (примерно вес легкового автомобиля). Цунами приносит сотни миллионов тонн воды на скорости более 100 км/ч. Такая волна может убить уже при первом контакте. Шансов выжить, если остаться на берегу, почти нет. Именно поэтому надо бежать как можно дальше от берега, как только услышал предупреждение или увидел резкий отлив. Желательно при этом выбирать возвышенность. Только так можно спасти свою жизнь.

Подобная волна не является такой уж фантастикой, если изучить историю.