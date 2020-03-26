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Зубы людей оказались «летописью» их жизни

Зубы людей оказались «летописью» их жизни

Исследователи из Нью-Йоркского университета проанализировали цемент зубов и выяснили, что различные жизненные условия, такие как беременность или тюремное заключение, могут изменять состав этой ткани. Статья об открытии опубликована в журнале Scientific Reports.

Цемент — это ткань, покрывающая корень и шейку зуба. Она на 68–70% состоит из неорганического компонента и на 30–32% из органики. В новой работе ученые обнаружили, то эта, казалось бы, мертвая ткань может образовывать своего рода «годичные кольца», анализ которых может многое рассказать о подробностях жизни человека, таких как беременность и условия, в которых он находился в течение определенных периодов.

Ученые исследовали почти 50 зубов людей в возрасте от 25 до 69 лет, взятых из коллекции скелетов с известными данными о медицинской истории и образе жизни, такими как возраст, болезни и перемещение в течение жизни — например, из городской в сельскую среду. Большая часть этой информации была получена от ближайших родственников испытуемых. Затем авторы использовали серию методов визуализации, которые позволили увидеть кольца в цементе, после чего связывали каждую из этих полос с различными стадиями жизни.

Исследователи выяснили, что физиологически значимые события, такие как беременность и менопауза у женщин и тюремное заключение и системные заболевания у обоих полов, оставляют постоянные изменения в микроструктуре цемента. Также ученые показали, что такие изменения могут быть точно синхронизированы.

«Зуб — это не статичная и мертвая часть скелета, — говорит ведущий автор статьи, докторант кафедры антропологии и колледжа стоматологии Нью-Йоркского университета Паола Черрито. — Он непрерывно приспосабливается и реагирует на физиологические процессы. Точно так же, как и древесные кольца, мы можем видеть "зубные кольца" — непрерывно растущие слои ткани на поверхности корня. Эти кольца являются своего рода архивом физиологических переживаний и стресс-факторов человека, от беременности и болезней до тюремного заключения и менопаузы».

26 март 2020 /
Непознанное
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