Как красное вино может помочь колонизаторам Марса?

Все знают, что красная планета Марс однажды может стать новым домом для человечества будущего. Однако для того, чтобы превратить это весьма суровое место в теплое прибежище для человека и животных, ученым необходимо сперва придумать различные способы их адаптации. Одной из главных проблем на пути становления Homo Sapiens настоящим межпланетным видом может быть низкое гравитационное притяжение Марса, которое составляет лишь 40% от земного. Кости человека в таких условиях очень быстро атрофируются, превращая даже самого здорового человека в инвалида. На счастье астронавтов, ученые нашли способ того, как можно облегчить участь отважных путешественников. Оказывается, в этом им может помочь обычное вино.

Польза вина для марсианских колонистов

Хотя Марс является нашим космическим соседом, даже самому совершенному межпланетному транспортному средству требуется около девяти месяцев для того, чтобы добраться до поверхности Красной планеты. Оно и немудрено: минимальное расстояние от Земли до Марса составляет целых 55,76 млн. км, что делает грядущий космический полет по-настоящему грандиозным в истории человечества. Вместе с тем, хотя четвертая от солнц а планета может кому-то показаться довольно привлекательным местом для колонизации (хотя бы уже потому, что там есть твердая поверхность, а на экваторе дневные показатели температур могут доходить до +30 градусов Цельсия), это место на самом деле является далеко не таким приветливым, как того бы нам хотелось.

Одним из главных недостатков жизни (если это можно будет так назвать) на поверхности далекого мира будет являться чрезвычайно быстрое истощение мышц и костей человека, возникающее там по причине непривычно низкой для наших организмов гравитации, утверждает портал frontiersin.org. Для того, чтобы предотвратить появление у будущих астронавтов тяжелых форм остеопороза, ученым необходимо изобрести ряд полезных стратегий, которые были бы способны если не приостановить, то хотя бы смягчить и замедлить течение этой серьезной болезни.

Для того, чтобы поддерживать тонус мышц в условиях невесомости, обитателям МКС приходится тратить ежедневно несколько часов на физические упражнения. Подобную методику поддержания физической формы наверняка будут применять и марсианские колонисты

Как поддержать кости и мышцы в тонусе на Марсе?

Для того, чтобы первопроходцы Марса могли ступить, а не вывалиться в буквальном смысле этого слова на поверхность Красной планеты, исследователи из Гарварда задались вопросом о том, как можно поддерживать мышцы в условиях пониженной гравитации. Их работа, опубликованная в журнале Frontiers in Physiology, показывает, что вещество под названием ресвератрол способно существенно сохранять мышечную массу и силу у крыс, длительное время подвергавшихся разрушительному воздействию имитируемой в лаборатории гравитации Марса.

Вещество, показавшее хорошие результаты в поддержке костной и мышечной систем грызунов, в большом количестве содержится в кожуре винограда, в орехах и какао. Кроме того, его присутствие было замечено и в красном, и в белом вине (хотя в красном содержание ресвератрола на порядок выше, чем в его белой разновидности). Ученые отмечают, что умеренная суточная доза полезного вещества смягчает смягчает процесс декондиционирования мышц в аналоге марсианской гравитации.

Мари Мортре, ведущий автор проведенного исследования НАСА, считает, что всего лишь через три недели, проведенных в космос е, подошвенная мышца, расположенная в икре ноги человека, сокращается на треть. Постепенно теряя выносливость, астронавты рискуют столкнуться с риском утраты способности к самостоятельному передвижению, что может грозить полной отменой первой марсианской миссии, управляемой человеком.

Между тем, употребление ресвератрола показало успешный результат сохранения мышечной массы в эксперименте над "космическими” крысами, чьи лапы оказались в практически сходном с их "земными” собратьями состоянии. Вместе с тем, хотя вещество помогло защитить мышечный объем, добавка не не полностью спасала среднюю площадь поперечного сечения подошвенных и икроножных волокон, также играющих большую роль при хождении.

Уникальные свойства вещества ученые связывают с воздействием инсулина, который, как известно, меньше вырабатывается во время космического полета, однако напрямую связан с ресвератролом. Так, применение полезного вещества во время лечения больных диабетом способствует их росту мышц и помогает лучше усваивать глюкозу, что не могут не взять себе на вооружение специалисты НАСА, исследующие проблему влияния низкой гравитации на человеческий организм.

Таким образом, рацион будущих покорителей Марса наверняка будет включать в себя не только привычную космическую еду, но и вино. Быть может, именно оно станет тем самым напитком, который употребят астронавты глядя сквозь иллюминатор на все быстрее удаляющуюся от них Землю на пути к их новому, но пока еще чужому дому. Но вот интересно — как колонизаторы Марса будут получать вино? Возможно, его будут транспортировать на космических кораблях. А о том, можно ли на Марсе вырастить виноград, необходимый для изготовления вина, читайте в нашем специальном материале.

Будущим колонизаторам Марса будет грозить множество опасностей, одной из которых станет быстрое развитие остеопороза в условиях низкой гравитации