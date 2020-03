Найденный на берегу Волги позвонок удлинил время существования гигантских плиозавров

Рис. 1. Реконструкция внешнего вида найденного в Саратовской области плиозавра. Иллюстрация Андрея Атучина

В Саратовской области найден позвонок одного из крупнейших морских хищников мезозоя — плиозавра из семейства брахаухенин. Примечательны не только размеры, но и история открытия животного, описанного по всего лишь одному позвонку, случайно найденному во время прогулки по волжскому берегу и имевшему все шансы так и не попасться на глаза специалистам. Находка показала, что гигантские плиозавры существовали и в сеноманском веке мелового периода, то есть на несколько миллионов лет позже, чем считалось ранее.

В семидесятых годах XX века саратовский краевед Дмитрий Сергеевич Худяков нашел в областном музее краеведения, в каталоге поступлений, записи о том, что еще до революции рыбаки вытаскивали сетями из Волги какие-то тяжелые черные позвонки в окрестностях села Нижняя Банновка.

Худякова отличала большая любовь к палеонтологии, и он заинтересовался этими сведениями. Вместе с несколькими помощниками он отправился в окрестности Нижней Банновки, где волны Волги подмывают отвесные обрывы, сложенные алевритами середины мелового периода (рис. 2). Поездка увенчалась успехом: удалось собрать несколько позвонков длинношеих морских рептилий плезиозавров. Местонахождение в самом деле выглядело перспективным.

Рис. 2. Обрывистый берег Волги в районе Нижней Банновки, сложенный алевритами мелового возраста. фото Евгения Первушова, 2017 год

Увлеченный открытием, Худяков даже снял небольшой фильм «Берег плезиозавров» о поиске остатков морских рептилий в Нижней Банновке. В фильме играл десяток саратовских школьников — юных краеведов и геологов.

Вскоре Нижняя Банновка стала настоящей палеонтологической достопримечательностью края — сюда регулярно наведывались школьники из геологических кружков, палеонтологи, геологи. В одну из поездок, в 1980 году, в ходе экспедиции под руководством студента кафедры палеонтологии СГУ Евгения Первушова в обрыве были замечены несколько костей, напоминавших череп в поперечном срезе. Вероятно, из-за очарования фильма «Берег плезиозавров» их посчитали остатками плезиозавра. Позже оказалось, что извлеченный из обрыва кусок черепа принадлежал одному из наиболее поздних ихтиозавров (см. картинку дня Последние ихтиозавры Поволжья). Открытие было крайне важным и вполне подтвердило ценность местонахождения. Однако затем значимые находки остатков позвоночных прекратились. Кроме отдельных зубов здесь однажды нашли первые в северном полушарии кости зубастой птицы ихтиорниса, но в целом местонахождение не слишком баловало специалистов... До недавнего времени.

Новую ценную находку сделал один из героев фильма Худякова Виталий Васильченко. В «Береге плезиозавров» он сыграл роль главного геолога экспедиции, ему доверили «найти» позвонки огромного плезиозавра и под камеру спуститься с ними к лагерю с живописного обрыва.

После окончания школы Васильченко отошел от геологии, но однажды, спустя почти сорок лет после съемок фильма, из ностальгических соображений заехал на обрывы Нижней Банновки, побродил по бечевнику и подобрал очень крупный позвонок какой-то рептилии. В качестве памятного сувенира он привез кость домой.

Прошло три года. Весной 2018 года бывшие юные геологи Саратова собрались на встречу, и Васильченко за чаепитием показал находку. Позвонок в диаметре достигал 19 сантиметров (как кастрюля среднего размера) и скорее напоминал позвонок кита, но явно принадлежал рептилии, поскольку был найден в районе распространения меловых отложений, а кит в мезозое — это даже более экстравагантно, чем динозавр в нынешних джунглях Африки.

Собравшиеся решили, что позвонок принадлежал ихтиозавру, а на дальнейшее изучение его брать не стали, поскольку было непонятно, какую из него можно извлечь информацию: курьез и курьез, большой и большой.

Через год один из участников чаепития, палеонтолог Евгений Первушов рассказал о находке московскому специалисту по морским рептилиям Николаю Зверькову.

Сам Первушов вспоминает, что его рассказ был больше похож на рыбацкую байку, поскольку размеры позвонка он сильно завысил, ориентируясь на память о своем первом впечатлении. «Возможно, эти сказочные палеонтологические повествования возымели воздействие на Николая, который настойчиво попросил о возможности посмотреть на это чудо саратовской палеонтологии», — говорит Первушов.

Интерес Зверькова был немалым, ведь в перспективе замаячила большая сенсация. Если позвонок в самом деле принадлежал ихтиозавру, случилось бы открытие мирового уровня. Дело в том, что гигантские ихтиозавры (а позвонок такого размера мог быть только у очень крупного животного) сейчас известны только из триаса и начала юрского периода. Огромный ихтиозавр из середины мелового периода перевернул бы всю картину разнообразия, эволюции и вымирания ихтиозавров. «Конечно, я заинтересовался ихтиозавром с тридцатисантиметровым позвонком!» — признается Зверьков.

Васильченко согласился передать позвонок для изучения. Увы, беглого взгляда специалиста хватило, чтобы развенчать сенсацию. Позвонок принадлежал не ихтиозавру, а плиозавру: у ихтиозавров сильно вогнутые позвонки (как у рыб), а у плиозавров более уплощенные, почти плоские поверхности позвонков. Говоря научным слогом, позвонок был платицельный, а не амфицельный. Место крепления ребер тоже отличалось: оно было крупнее, чем у ихтиозавров.

Итак, позвонок раньше принадлежал плиозавру, причем не тривиальному. Сенсация все равно случилась, хоть и не такая громкая.

Позвонок был из шейного отдела позвоночника. Судя по положению реберной фасетки (места прикрепления ребер или костных отростков), он располагался в начале или в середине шеи, а его обладатель оказался одним из крупнейших плиозавров за все 80 миллионов лет существования этой группы пресмыкающихся.

Рис. 3. Реконструкция скелета плиозавра из Нижней Банновки, выполненная Н. Зверьковым на основе полного скелета сахиказавра (Sachicasaurus vitae) из нижнего мела Колумбии

Раньше гигантские плиозавры были известны только из более древних отложений. Эти крупные хищники, отличительными чертами которых были большой череп и короткая шея в сравнении с другими плезиозаврами, населяли моря в первой половине мелового периода. К ним относятся знаменитые кронозавры (Kronosaurus) из Австралии и Колумбии и недавно описанный колумбийский сахиказавр (Sachicasaurus). Большинство остатков этих гигантов разрозненные, поэтому их размеры долгое время оценивались условно, подчас вырастая до невероятных цифр в 15–20 метров.

Самый полный скелет гигантского плиозавра принадлежит сахиказавру. От кончика морды до последнего сохранившегося хвостового позвонка в нем ровно 990 см. Такие же размеры были у кронозавров, если ориентироваться на соотношение костей представителей этих двух родов. Оба великана обитали в конце раннемеловой эпохи, 130–100 миллионов лет назад. Для них характерна дифференциация зубов с крупными «клыковидными» зубами в начале челюсти, что считается адаптацией для охоты на крупную добычу.

Считалось, что в середине мелового периода, в сеноманском веке (100,5–93,9 млн лет назад), гигантские плиозавры исчезли, а остальные представители группы измельчали, едва достигая шести метров. Судя по зубам, они перешли на питание рыбой и моллюсками, а немногочисленность их остатков указывала, что они стали очень редким элементом фауны. За десять миллионов лет уменьшившиеся в размерах плиозавры окончательно угасли и в следующем туронском веке (93,9–89,8 млн лет назад) исчезли с лица Земли. Последними были два рода из Северной Америки: Brachauchenius и Megacephalosaurus. Первый достигал в длину менее пяти метров, второй был крупнее, но от него не найдено ничего, кроме двух черепов. Эти плиозавры отличались удлиненными мордами, зубы в их челюстях были небольшими и недифференцированными, то есть имели равные размеры вдоль всего зубного ряда. Вероятно, основу их питания составляли кальмары, белемниты и рыбы.

Описанная картина вымирания плиозавров, хотя и выглядит неплохо аргументированной, всегда считалась довольно гипотетической, поскольку морские отложения середины мелового периода сохранились плохо и изучены слабо. Одно из наиболее важных местонахождений этого возраста как раз и находится в окрестностях Нижней Банновки.

Найденный здесь позвонок показал, что гигантские плиозавры встречались и в сеноманском веке. То есть время существования морских гигантов благодаря банновскому плиозавру удлинилось на несколько миллионов лет.

Эта рептилия относилась к тому же семейству брахаухенин (Brachaucheninae), что и сахиказавр с кронозавром. Из-за недостатка костного материала определить его до рода не представляется возможным. Но по сохранившемуся позвонку можно оценить размеры тела животного: скорее всего оно было сопоставимо с двумя другими плиозаврами-великанами и его длина достигала десяти метров. На настоящий момент это крупнейший плиозавр России и один из крупнейших в мире.

Благодаря позвонку из Нижней Банновки стало ясно, что конец истории плиозавров был другим и несколько более логичным, чем описанный выше. Часть плиозавров сохраняла статус главных хищников вплоть до вымирания ихтиозавров, которые наверняка составляли главный компонент их рациона (напомним, что остатки последних ихтиозавров также найдены в Нижней Банновке). Вероятно, именно исчезновение ихтиозавров привело к вымиранию и гигантских плиозавров. Оставшиеся плиозавры попытались освоить новые экологические ниши, но проиграли в конкурентной борьбе плезиозаврам поликотилидам (см.: Морские рептилии поликотилиды) и ящерицам мозазаврам (см.: Мозазавры Поволжья).

Однако, возможно, гигантские плиозавры существовали и до самого конца группы. Подтвердить или опровергнуть это предположение поможет дальнейшее изучение морских отложений середины мелового периода, которые в отношении рептилий пока представляют собой почти сплошное «белое пятно». И для этих исследований принципиальную важность имеют местонахождения Поволжья.

Источник: Nikolay G. Zverkov, Evgeny M. Pervushov. A gigantic pliosaurid from the Cenomanian (Upper Cretaceous) of the Volga Region, Russia // Cretaceous Research. 2020. DOI: 10.1016/j.cretres.2020.104419.

Антон Нелихов