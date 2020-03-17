В петроглифе из Ирана разглядели человека-богомола

Ученые из Ирана и Тайваня проанализировали петроглиф из Центрального остана Ирана и пришли к выводу, что на нем изображен богомол. Существо антропоморфно и напоминает мотив «приседающего человека», который часто встречается на петроглифах. Изображение богомола на камне и его очеловечивание подтверждает то, что богомолов считали мистическими существами, существующими на границе земного и сверхъестественного мира, пишут ученые в статье, опубликованной в Journal of Orthoptera Research.

Петроглифы — изображения на камнях, с помощью которых люди с древних времен выражали свои чувства и мысли. Ученые находят такие рисунки по всему миру, но разгадать их смысл бывает нелегкой задачей. В числе других встречаются и изображения животных, например, крупных млекопитающих, которые играли важную роль в жизни древних люди, потому что те охотились на них или же страдали от их нападений.

Гораздо сложнее понять, зачем доисторические художники рисовали насекомых — такие петроглифы тоже распространены. Иногда изображения беспозвоночных вообще принимают за геометрические узоры, такое происходило, например, в Иране. В этой стране петроглифы находят в горных регионах, которые были населены кочевыми племенами, но артефакты, особенно с зоологическими мотивами, до сих пор были изучены мало.

Ученые из Ирана и Тайваня под руководством Махмуда Колнегари (Mahmood Kolnegari) из Исламского университета Азад изучили петроглиф, который был найден в Центральном остане Ирана. Это изображение размером 11 на 14 сантиметров было выгравировано на камне от 40 до четырех тысяч лет назад. Более точно установить датировку не удалось, поскольку метод радиоуглеродного датирования в Иране невозможно применить из-за международных санкций.

Петроглиф

Чтобы установить, какое именно насекомое высекли на камне, авторы работы сравнили его с членистоногими, которые обитают в этом районе, а также с древними антропоморфными изображениями животных Ирана и других стран.

У существа на петроглифе 6 конечностей с хватательными передними ногами, поэтому ученые определили его как богомола. Передние ноги существа на петроглифе разведены в стороны — эта угрожающая поза характерна для многих богомолов в стычках с другими насекомыми. У животного большая треугольная голова с выростом наверху — похожие есть у эмпузовых богомолов. Эти насекомые обитают в теплых и сухих средах, поэтому вполне могли населять Иран в то время, когда был создан петроглиф. Треугольник также может быть не головой, а широкой переднеспинкой, характерной, например, для богомолов Idolomantis, которые жили в Иране в доисторическую эпоху.

Богомол Idolomantis diabolicaЭмпузовые богомолы. C - Empusa hedenborgii, D - Empusa pennicornis

Положение остальных конечностей напоминает распространенный по всему миру мотив «приседающего человека». В таких изображениях по бокам от человека изображали точки, есть гипотеза, что это связано с аномальным полярным сиянием, которое могло произойти тысячелетия назад.

"Приседающие" антропоморфы на петроглифах из разных стран

С древних времен богомолы считались мистическими существами, их рассматривали как существ, которые стоят между земным и сверхъестественным миром. Они были важны еще для народа Месопотамии, в египетской «Книге Мертвых» эти насекомые служили проводниками душ, а на доисторических пиктограммах южной Африки встречаются полулюди полубогомолы. Кроме того, богомолы — хищники, и их могли изображать для вдохновения охотников.

Петроглифы зачастую удается расшифровать не сразу. Например, в Каньоне Черного Дракона в США есть рисунок, который долго считали изображением птеродактиля. Лишь с помощью спектроскопии ученым удалось понять, что это лишь несколько рисунков, которые сливаются между собой и становятся похожими на динозавра.