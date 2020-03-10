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Как смартфоны и соцсети убивают наше время
«Их цель – развить у вас зависимость и продать ваше время», – это слова бывшего сотрудника компании Facebook. А создательница кнопки like предупреждает об опасности пристрастия к социальным сетям. Мы встретились с экспертами в сфере IT, которые поведали нам, как создатели социальных сетей намеренно продвигают технологию, формирующую зависимость у пользователей.
10 март 2020 /
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