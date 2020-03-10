Как смартфоны и соцсети убивают наше время

«Их цель – развить у вас зависимость и продать ваше время», – это слова бывшего сотрудника компании Facebook. А создательница кнопки like предупреждает об опасности пристрастия к социальным сетям. Мы встретились с экспертами в сфере IT, которые поведали нам, как создатели социальных сетей намеренно продвигают технологию, формирующую зависимость у пользователей.