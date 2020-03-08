Гамма-всплески, похоже, могут возвращаться назад во времени

Скорости, превышающие скорость света, могут быть причиной того, что гамма-всплески, кажется, возвращаются назад во времени.

Время, насколько нам известно, движется в одном направлении — вперед. Но в 2018 году исследователи обнаружили импульсы гамма-всплеска, которые, казалось, повторялись, словно возвращались назад во времени.

В новом исследовании дается ответ на вопрос, что могло бы вызвать эффект обратимости времени. Если волны, которые производят гамма-всплески, распространяются быстрее света, то именно это и может являться причиной путешествий назад во времени.

Мы знаем, что когда свет проходит через какую-либо среду, например, газ или плазму, его фазовая скорость немного снижается по сравнению со скоростью в вакууме. Следовательно, волна может проходить через вспышку гамма-излучения со сверхсветовыми скоростями без нарушения законов теории относительности.

Гамма-всплески — самые мощные взрывы во Вселенной. Отличаясь большой степенью яркости, они могут длиться от нескольких миллисекунд до нескольких часов. Они могут происходить при столкновении нейтронных звезд. астроном ы также считают, что всплески возникают, когда массивная, быстро вращающаяся звезда падает в черную дыру, что сопровождается выбросом материи в окружающее пространство.

Мы также знаем, что при движении в некой среде частицы могут двигаться быстрее света. Это явление сопровождается знаменитым черенковским излучением — характерным голубым свечением. Этот «световой бум» возникает, когда заряженные частицы, такие как электроны, движутся быстрее фазовой скорости света.

Астрофизики Джон Хаккила из Колледжа Чарльстона и Роберт Немирофф из Мичиганского технологического университета считают, что этот же эффект может наблюдаться в струях гамма-всплеска, и провели математическое моделирование данного события.

«В модели ударная волна в расширяющейся струе гамма-излучения ускоряется или замедляется, — пишут они в своей статье. — Ударная волна взаимодействует с окружающей средой, создавая черенковское и / или другое излучение при движении со скоростью, превышающей скорость света в данной среде, и термически комптоновское или синхротронное ударное излучение при движении медленнее скорости света. Эти переходы создают гамма-всплески, направленные обратно во времени при удвоении релятивистского изображения».

Когда заряженная частица, на скорости, близкой к скорости света, попадает в воду, она движется быстрее, чем излучение Черенкова, которое она генерирует. Поэтому может гипотетически оказаться в двух местах одновременно: одно изображение появляется, чтобы двигаться вперед во времени, а другое — в обратном направлении.

Имейте в виду — это удвоение еще не наблюдалось экспериментально. «Стандартные модели гамма-всплесков пренебрегают обратимыми во времени свойствами, — говорит Хаккила. — Сверхсветовая скорость объясняет эти свойства, сохраняя при этом стандартные характеристики модели».