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Ученые объяснили, как сохранять воспоминания во время сна

Ученые объяснили, как сохранять воспоминания во время сна

Исследователи из Тель-Авивского Университета и Института имени Вейцмана в Реховоте предложили инновационный метод поддержки процессов запоминания во сне. Статья о методике опубликована в издании Current Biology.

В основе способа, разработанного учеными, лежит введение специального аромата, стимулирующего процессы формирования памяти, только в одну ноздрю. «Мы знаем, что процесс консолидации памяти происходит в мозге во время сна, — говорит ведущий автор исследования Элла Бар. — Для долговременного хранения памяти информация постепенно переходит из гиппокампа — области мозга, которая служит временным буфером для новых воспоминаний — в неокортекс. Но как этот переход происходит, остается нерешенной загадкой».

Благодаря новой методике проблему, которую озвучила Бар, можно будет решить. Такая подача аромата позволит запускать процессы консолидации во время сна только в одном из полушарий мозга. Это даст возможность сравнить активность полушарий и выделить специфические сигналы, которые соответствуют реактивации памяти.

 

Ученые объяснили, как сохранять воспоминания во время сна


Схема проведения эксперимента / © Bar, Nir et al., Current Biology, 2020

 

В эксперименте, проведенном исследователями, участвовали 30 человек. Испытуемые смотрели на экран и запоминали определенные сочетания слов, которые появлялись на левой или на правой половине экрана. Параллельно по специальной трубке в одну из ноздрей им подавали аромат розы. Затем ученые проверили, хорошо ли испытуемые запомнили сочетания, и отправили людей спать. Во время сна тем же способом и в ту же ноздрю подавали аналогичный запах. Испытуемые из контрольной группы проходили такие же процедуры, но в процессе восприятия слов с экрана их не подвергали воздействию запаха.

Электрическую активность мозга во время сна записывали при помощи ЭЭГ. Результаты показали, что «односторонний» прием аромата приводил к различным паттернам активности в полушариях мозга. Полушарие, которое воспринимало запах (левое при подаче аромата в правую ноздрю и наоборот), демонстрировало более активные электрические сигналы консолидации воспоминаний. Кроме того, тесты, проведенные после пробуждения испытуемых, показали, что участники лучше запомнили слова, соответствующие полушарию, которое воспринимало аромат розы.

«Наши результаты подчеркивают, что процесс консолидации памяти может быть усилен внешними сигналами, такими как запахи», — подытоживает Элла Бар. Очевидно, при помощи обонятельных стимулов можно локально манипулировать памятью человека. Работа израильских ученых также демонстрирует, что консолидация памяти, вероятно, включает интенсивный обмен информации между гиппокампом и специализированными регионами коры головного мозга.

08 март 2020 /
Непознанное
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