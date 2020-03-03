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Зачем Австралия собирается продавать Азии солнечный свет?

Австралия — третья в мире страна-экспортер ископаемого топлива, чья экономика напрямую зависит от добычи невозобновляемых энергоресурсов. Из-за того, что активное использование угля и других стандартных видов топлива чревато выбросами парниковых газов в атмосферу, Австралия готова в корне изменить ситуацию, внедрив свою разработку по созданию нового солнечного проекта в реальную жизнь. Предлагаемый австралийскими учеными проект Sun Cable предусматривает строительство солнечной фермы мощностью 10 гигаватт, причем большая часть выработанной установкой энергии будет экспортироваться в Сингапур по кабелю, протянутому через морское дно, утверждает портал inverse.com.

 


Как работают солнечные фермы?

Солнечная энергия давно считается одним из самых эффективных возобновляемых ресурсов, необходимость в которых все больше возрастает с каждым днем. Новый проект, придуманный австралийскими исследователями, предполагает создание специальной фермы протяженностью 3800 км, расположенной на 15 000 гектарах вблизи небольшого поселения Теннант-Крик, в северной части страны. Известно, что выработанная энергия будет снабжать более крупный соседний город Дарвин, а также экспортироваться в Сингапур по подводному кабелю.

Известно, что хотя проект Sun Cable был анонсирован группой австралийских разработчиков еще год назад, в полную мощность он заработает лишь к 2030 году. Для того, чтобы экспортировать возобновляемые источники энергии за границу, высоковольтный кабель постоянного тока (DC) соединит Северную территорию с Сингапуром. Применение подобной технологии в мире уже не ново: некоторые кабели HVDC уже переносят энергию на большие расстояния. Один из таких кабелей проложен в Китае: соединяя Центральный Китай с городами восточного побережья, такими как Шанхай, высоковольтный кабель снабжает электроэнергией огромное количество местных городов-миллионников.

Зачем Австралия собирается продавать Азии солнечный свет?

Одним из источников энергоснабжения Шанхая является подземный электрокабель, соединяющий город с центральными районами Китая

Возможность транспортировки электроэнергии при помощи кабелей резко снижает стоимость производства солнечной энергии, превращая Sun Cable в крайне экономически выгодный проект.

Воодушевившись идеей о создании Sun Cable, местные высокотехнологичные компании предложили еще несколько идей, которые могут быть реализованы в Австралии уже в ближайшие годы. Известно, что так называемый проект Мерчисона в Западной Австралии будет использовать энергию, производимую солнечными и ветровыми электростанциями, с целью создания стабильного источника возобновляемого электричества, транспортируемого в Восточную Азию. Другим воодушевляющим проектом по созданию чистой энергии может стать центр энергетики в регионе Пилбара в Западной Австралии, чья мощность будет составлять более 15 гигаватт. Энергия, вырабатываемая на станции, будет экспортироваться и поставляться в местные отрасли промышленности.

Все упомянутые выше проекты согласуются с амбициозной стратегией правительства Австралии относительно внедрения возобновляемых источников энергии для регулирования повседневных нужд населения. Кроме того, помимо постепенного перехода на использование солнечной энергии, правительство пятого континента планирует осуществить и активное внедрение применения чистого водорода в ряде производств страны.

Экспортируя чистое топливо в энергозатратные государства-члены АСЕАН (Ассоциация государств Юго – Восточной Азии) — Таиланд, Индонезию, Филиппины, Малайзию и Сингапур — Австралия рискует превратиться в крупнейшего поставщика экологичной энергии не только региона, но и мира.

Зачем Австралия собирается продавать Азии солнечный свет?

Проект новой австралийской солнечной фермы позволит вырабатывать более 10 гигаватт энергии

03 март 2020 /
Непознанное
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