Польза употребления рыбы в пищу оказалась переоценена

Рыба считается очень полезным для организма продуктом, причем ее польза в основном объясняется наличием омега-3-ненасыщенных жирных кислот. Под этим термином принято понимать вещества, которые являются частью клеточных мембран и кровеносных сосудов. К сожалению, человеческий организм не может вырабатывать их в достаточном количестве, поэтому многие люди пытаются восполнить его баланс при помощи определенных продуктов и биологических добавок. А все потому, что есть мнение, что эти кислоты способны снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и даже рака. Однако недавно сотрудники Университета Восточной Англии выяснили, что всеми восхваляемые вещества слабо влияют на предрасположенность к сердечным заболеваниям и онкологическим заболеваниям, а в некоторых случаях даже могут нанести некоторый вред.

Результаты проведенного исследования были опубликованы в научном журнале British Journal of Cancer. Научная работа заключалась в том, что ученые собрали воедино результаты исследований на тему влияния омега-3 кислот на организм человека и оценили, насколько сильно они снижают риск развития смертельных заболеваний. Проведенные исследования охватывали данные как минимум 100 тысяч человек, которые на протяжении одного года употребляли биологические добавки с омега-3 кислотами. Среди них были люди с предрасположенностью к раку и сердечным заболеваниям.

В чем польза омега-3 жирных кислот?

Изучив оказавшиеся в своем распоряжении данные, ученые пришли к выводу, что польза омега-3 жирных кислот, которые в большом количестве содержатся в рыбе, переоценена. Оказалось, что употреблявшие их люди, очень редко спасались от сердечно-сосудистых заболеваний. Для большей ясности ученые привели пример: если бы 1000 человек употребляли омега-3 кислоты в течение четырех лет, от болезней сердца умерло бы всего на три человека меньше. А на риск развития рака эти вещества, как оказалось, почти не влияют. Более того, ученые выяснили, что биологические добавки могут немного повысить вероятность рака простаты.

Содержащиеся в рыбе омега-3 кислоты не могут предотвратить развитие рака

Но бояться особо нечего, потому что вред от омега-3 кислот минимален, прямо как их польза. Однако остается неизвестным, насколько правдива информация о том, что исследуемые вещества положительно влияют на состояние костей, здоровье кожи, работу мозг а и человеческий иммунитет. Скорее всего, эта или другая группа ученых займется поиском ответа и на этот вопрос. Может быть, работа над этим уже началась.

Почему надо есть рыбу?

Да, польза омега-3 жирных кислот теперь находится под вопросом. Однако, по словам автора исследования Ли Хупер, жирная рыба все равно остается очень питательным продуктом, в котором есть много других полезных веществ. В частности, она богата белками и такими микроэлементами, как йод, витамин D, кальций и селен. Известно, что йод улучшает обмен веществ и укрепляет иммунитет, а витамин D улучшает усваивание кальция, который полезен для костей и работы нервной системы человека. Также известно, что кальций играет большую роль в сокращении всех мышц человеческого организма. Минерал селен, в свою очередь, замедляет воспалительные процессы и улучшает работу щитовидной железы.

А вот на добавки с омега-3 кислотами полностью рассчитывать нельзя. Да, они несут в себе какую-то пользу, но при этом стоят довольно дорого и не факт, что могут спасти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Как и говорилось, у любителей таких добавок даже может развиться рак простаты, но для его профилактики можно чаще есть блюда с грибами. В одном из наших предыдущих материалов мы уже рассказывали, чем именно они полезны.

Считается, что в рыбе содержится много омега-3 жирных кислот