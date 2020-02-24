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Генетические химеры
• Современные отшельники: зачем люди отказываются от цивилизации?
• Генетические химеры: зачем ученые скрещивают различные виды животных?
• От камней до сосулек: какие мелодии можно сыграть на заборе?
• Самые спорные территории: какой город принадлежит сразу двум странам?
• Невероятные студенческие городки: в каких условиях живут учащиеся Оксфорда?
24 февраль 2020 /
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