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Генетические химеры

Генетические химеры

• Современные отшельники: зачем люди отказываются от цивилизации?
• Генетические химеры: зачем ученые скрещивают различные виды животных?
• От камней до сосулек: какие мелодии можно сыграть на заборе?
• Самые спорные территории: какой город принадлежит сразу двум странам?
• Невероятные студенческие городки: в каких условиях живут учащиеся Оксфорда?

 

 

24 февраль 2020 /
Непознанное
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