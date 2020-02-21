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В клетках кожи человека обнаружили странные связи, похожие на нейроны

В клетках кожи человека обнаружили странные связи, похожие на нейроны

Долгое время считалось, что нервные клетки связаны между собой уникальным, неповторимым способом. Но теперь выяснилось, что и клетки кожи «общаются» друг с другом почти как нейроны!

Сигнатура мозговой активности — сложный, но довольно неплохо изученный процесс. Мы знаем, что клетки мозга передают друг другу информацию посредством выброса специальных химических соединений — нейротрансмиттеров — которые активируют ветвящиеся «сети» дендритов соседних клеток. Однако ученые обнаружили, что этот уникальный (как считалось ранее) паттерн свойственен не одним лишь нервным клеткам.

Ученые выяснили, что очень похожий процесс при определенных обстоятельствах наблюдается в клетках… кожи. Команда из Университета Рокфеллера обратила на это внимание, изучая взаимодействие между двумя различными типами клеток кожи: меланоцитами, которые производят поглощающий ультрафиолет пигмент меланин; и кератиноцитами, которые составляют подавляющее большинство эпидермиса, защищая организм от воздействия окружающей среды, частично через меланин.

 

В клетках кожи человека обнаружили странные связи, похожие на нейроны

фотография процессов, происходящих в клетках кожи

 

По словам биофизика Сэнфорда М. Саймона, «кератиноциты обвиваются вокруг меланоцитов, образуя тесные связи, которые напоминают нейроны». И в самом деле, визуальное сходство определенно присутствует. Оказалось, что химические сигналы от кератиноцитов запускают сигналы, называемые переходными процессами кальция в дендритах меланоцитов. Ученые поясняют, что сама по себе дендритная морфология внутренних процессов — явление не такое уж редкое. Однако обычно они всегда связаны с нейронами, в то время как в нашем случае клетки действуют независимо от нервной ткани.

Судя по всему, между клетками кожи существует куда более сложная, глубокая система коммуникации, о которой исследователи и не подозревали. Как знать, не удастся ли им в скором времени обнаружить сходные паттерны и в других тканях нашего организма?

21 февраль 2020 /
Непознанное
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