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Могут ли панголины быть промежуточными хозяевами коронавируса?

Ученые всего мира ищут животное, от которого коронавирус 2019-nCoV передался человеку. Так как геном 2019-nCoV почти на 80% схож с геномом тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), в поисках естественного хозяина вируса взоры ученых были обращены на летучих мышей. Дело в том, что именно они оказались носителями SARS, поэтому исследователи полагают, что коронавирус их летучих "рук” дело. Но в самом начале эпидемии китайские ученые заявили, что естественным хозяином 2019-nCoV являются змеи, однако в научном сообществе результаты исследования подвергли сомнению. Тем временем, сегодня ученые не исключают, что промежуточным хозяином коронавируса являются питающиеся муравьями млекопитающие — панголины.

 


Панголины и летучие мыши — носители коронавируса?

Сегодня панголины находятся на грани исчезновения. Причина этого кроется в китайских гастрономических и медицинских увлечениях — именно панголинов продают на китайских рынках, а потом используют их мясо для приготовления пищи и лекарств. Но дело ограничивается не только Китаем — как пишет The New York Times, рынок панголинов настолько велик, что они являются наиболее распространенными млекопитающими на планете. Близкие к броненосцам и муравьедам, панголины обитают в Экваториальной и Южной Африке, а также в Юго-Восточной Азии.

По мнению исследователей, исходным хозяином вируса считаются летучие мыши. А если панголины участвуют в передаче заболевания, то они скорее всего, являются промежуточными хозяевами. Подобная ситуация, к слову, наблюдалась во время вспышки Ближневосточного респираторного синдрома MERS — тогда в качестве промежуточного хозяина выступили верблюды, а вот исходными хозяевами вновь стали летучие мыши. Однако чтобы быть уверенными в том, откуда именно произошел 2019-nCoV, исследователям необходимо точно знать, какие животные присутствовали на рынке в Ухани.

Могут ли панголины быть промежуточными хозяевами коронавируса?

На момент написания этой статьи коронавирус унес жизни больше 1000 человек

Напомним, что вирус был обнаружен у людей, которые посещали рынок морепродуктов в Ухане. Тем не менее, некоторые из первых случаев инфицирования,наблюдались у людей, которые ни разу не посещали рынок. По мнению эпидемиологов, это может говорить о том, что первый скачок от животных к людям, возможно, произошел не на рынке. Люди могли заразиться этой болезнью от животных в другом месте или ранее. Ситуация осложняется тем, что от животных на рынке в Ухане быстро избавились, хотя из Китая поступили сведения о том, что образцы тканей животных показали отрицательный результат на наличие вируса в организме.


Почему именно панголины?

Китайские ученые обратили внимания на панголинов практически сразу. Информация о связи этих млекопитающих с 2019-nCoV появилась в докладе, предшествовавшем эпидемии. Еще в октябре китайские исследователи опубликовали отчет, в котором задокументировано, что эти ящеры могут перенимать различные коронавирусы. Анализ генетического исследования панголинов в дальнейшем появился в общедоступных базах данных, где они могут быть проанализированы. А в начале февраля китайское новостное агентство Синьхуа сообщило, что исследователи из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета обнаружили вирус в панголинах, который на 99% соответствовует новому коронавирусу.

Могут ли панголины быть промежуточными хозяевами коронавируса?

Летучие мыши являются носителями разных заболеваний, включая вирус Нипах

В новостном сообщении не говорится, что результаты являются окончательными, но полученные данные свидетельствуют о том, что панголины могут быть промежуточными хозяевами вируса. Исследователи предполагают, что новый коронавирус от летучих мышей мог рекомбинировать в организме одного из панголинов в результате чего образовался 2019-nCoV. Работа будет опубликована на сервере препринтов bioRxiv в ближайшее время. Также не исключено, что промежуточными хозяевами коронавируса могут быть и другие животные.

Могут ли панголины быть промежуточными хозяевами коронавируса?

Панголины близкие родственники броненосцев и муравьедов

13 февраль 2020 /
Непознанное
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