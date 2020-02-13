Избыток мужских гормонов увеличивает риск развития рака у женщин

Гормоны, вырабатываемые специальными клетками внутри нашего организма и поступающие в кровь, сильно влияют на здоровье человека. Их недостаток или избыток может стать причиной нарушения обмена веществ, возникновения проблем со сном и даже увеличением риска развития опасных заболеваний. Недавно британские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, как мужской гормон тестостерон сильно влияет на предрасположенность человека к раковым заболеваниям. Примечательно, что из-за избытка мужского гормона больше всего рискуют пострадать женщины, потому что у них при повышенном уровне тестостерона может развиться рак груди или слизистой оболочки матки.

О результатах проведенного исследования было рассказано на сайте Эксетерского университета (Англия). Группа ученых задалась вопросом — есть ли связь между избытком мужского гормона тестостерона с увеличением риска развития онкологических заболеваний? Стоит отметить, что тестостерон вырабатывается не только организмами мужчин, но также необходим женщинам. По словам ученых, этот гормон играет большую роль в переработке жиров, укрепляет мышцы и помогает женщинам производить другой гормон, эстроген. Он, в свою очередь, запускает процесс полового созревания и дает женщинам возможность забеременеть и выносить здорового ребенка.

Тестостерон у женщин

Чтобы выяснить, как мужской гормон влияет на предрасположенность мужчин и женщин к раковым заболеваниям, ученые изучили данные более 425 тысяч человек, взятые из Британского биобанка. Как оказалось, женщины с высоким уровнем тестостерона чаще остальных заболевали раком молочной железы и слизистой оболочки матки. Также исследователи отметили, что избыток мужского гормона увеличивает риск развития диабета второго типа на 37%.

Напомним, что онкологические заболевания считаются второй причиной смертности людей, после сердечно-сосудистых заболеваний. Диабет же является основной причиной слепоты и проблем с работой сердечно-сосудистой системы. Получается, что женщинам крайне важно следить за уровнем мужских гормонов, иначе у них могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

Исследователи предполагают, что тестостерон вызывает вышеупомянутые болезни из-за того, что увеличивает объем висцерального жира. А этот вид отложений имеет свойство накапливаться вокруг важных человеческих органов и мешать их правильной работе. Возможно, высокий уровень мужского гормона также запускает воспалительные процессы, но чтобы доказать это, ученым нужно провести больше исследований.

Между тем, повышенный уровень тестостерона вредит мужчинам гораздо меньше. В целом, он уменьшает риск развития сахарного диабета на 14%, однако при избытке этого гормона значительно повышается риск развития рака предстательной железы.

По мнению ученых, сделанное ими открытие может помочь выявить точные причины возникновения тех или иных заболеваний. Также, если результаты проведенного исследования будут доказаны в ходе других научных работ, доктора смогут использовать нормализацию тестостерона у мужчин для снижения риска возникновения раковых заболеваний.

Тестостерон по-разному влияет на мужчин и женщин