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Обнаружены “призрачные частицы”, которые исходят из недр Земли

Обнаружены “призрачные частицы”, которые исходят из недр Земли

В нынешний век бесконечной череды научных открытий удивить общественность чем-то невероятным довольно сложно. Тем не менее, это удалось сделать итальянским ученым из лаборатории Национали-дель-Гран-Сассо — крупнейшем в мире подземном исследовательском центре. Здесь изучают структуру нашей планеты и недавно с помощью нейтринного детектора Borexino, который расположен на 1400 метров ниже поверхности земли, были обнаружены "призрачные частицы” из земной коры. Работа опубликована в журнале Physical Review D.



Что такое "призрачные частицы?”

Результаты исследования впервые дают представление о процессах в недрах нашей планеты, о которых до сих пор было ничего не известно. Таинственные частицы, известные как геонейтрино, почти невозможно обнаружить, потому что они редко взаимодействуют с веществом. Эти частицы образуются в процессе радиоактивного распада в недрах Земли и практически каждую секунду не менее миллиона этих "призрачных частиц” проникают буквально в каждый квадратный сантиметр поверхности.

Детектор Borexino является одним из немногих в мире детекторов, который способен уловить геонейтрино. Ученые работают с ним с 2007 года, а в 2019 году, после изменения метода анализа, специалистам удалось зафиксировать в два раза больше событий, чем за весь предыдущий период. Так, было установлено, что 53 новых вида деятельности происходят под землей. При этом, обнаружение призрачных частиц, которые заставляют нашу планету светиться, может рассказать ученым намного больше о других загадочных процессах.



Откуда берется тепло внутри Земли?

Как сообщает The Independent, исследователи полагают, что эти радиоактивные процессы ответственны за извержения вулканов и землетрясения, который значительно влияют на нашу жизнь. Более того, магнитное поле, движение тектонических плит и мантия Земли делают Землю по-настоящему уникальной по сравнению с другими небесными телами Солнечной системы. Ученые пытаются ответить на вопрос о том, откуда берется внутреннее тепло Земли на протяжении двух десятков лет. А благодаря открытию гейнейтрино, гипотеза о том, что в глубине планеты в мантии нет радиоактивности, может быть опровергнута с вероятностью в 99%.

В будущем ученые намерены с более высокой точностью изучить геонейтрино мантии Земли. Такую возможность исследователям предоставит новый проект JUNO (Jiangmen Underground Neutrino Observatory) — современный детектор, размеры которого в 70 превышают размеры детектора Borexino. Исследователи планируют расположить JUNO на расстоянии около 52 км от реакторов атомных электростанций Янцзян и Тайшань в Китае.

27 январь 2020 /
Непознанное
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