» » Канадскую провинцию Британская Колумбия охватили рекордные холода

Канадскую провинцию Британская Колумбия охватили рекордные холода

Канадскую провинцию Британская Колумбия охватили рекордные холода

Западная канадская провинции Британская Колумбия в среду, 15 января, была охвачена экстремально холодной погодой. В Ванкувере похолодание привело к закрытию школ и детских садов, сообщает Reuters.

На этой неделе холодная погода распространилась по всей западной части Канады. В Эдмонтоне, столице провинции Альберта, по состоянию на утро среды температура упала до −36 °С.

В Британской Колумбии в Пунци-Маунтин в 8 часов утра по местному времени была зафиксирована самая низкая температура за всю историю (−48,2 °С).

Метеорологи выпустили экстремальные предупреждения о погоде для нескольких районов Британской Колумбии, в том числе о снегопаде в каньоне и долине Фрейзер, а также о ветре и снегопаде в районе Большого Ванкувера.

В Международном аэропорту Ванкувера 33 рейса были отменены и еще 30 рейсов отложены. С задержками ходили поезда системы легкого скоростного транспорта SkyTrain Canada.

Школьный округ Ванкувера, в котором учатся 50 тыс. учащихся, закрыл все школы и некоторые университетские городки.

 

 

17 январь 2020 /
Непознанное
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Холода в Бангладеш стали унесли жизни 50 человек
Хочу все знать

Холода в Бангладеш стали унесли жизни 50 человек

Сильное похолодание в Бангладеш стало причиной гибели по меньшей мере 50 человек
Комплектация школ и детских садов
Хочу все знать

Комплектация школ и детских садов

Детство по праву можно считать самой интересной и увлекательной порой в жизни человека. Многие из нас в детстве посещали детский сад. 
Самые невероятные медицинские рекорды
Хочу все знать

Самые невероятные медицинские рекорды

1.Самая высокая температура тела была зафиксирована в 1980 году к некоего Уилли Джонса из Атланты, шт. Джорджия. При поступлении в больницу она оказалась равной 46,5С. Из больницы пациент был выписан
7 интересных фактов о температуре
Хочу все знать

7 интересных фактов о температуре

1)Самая высокая температура, созданная человеком, ~ 10 трлн. К (что сравнимо с температурой Вселенной в первые секунды её жизни) была достигнута в 2010 году при столкновении ионов свинца, ускоренных
Медицинские факты
Хочу все знать

Медицинские факты

1.Самая высокая температура тела» была зафиксирована в 1980 году к некоего Уилли Джонса из Атланты, шт. Джорджия. При поступлении в больницу она оказалась равной 46,5С. Из больницы пациент был
Какова вероятность заболеть от холода
Хочу все знать

Какова вероятность заболеть от холода

«Надень шапку, простудишься!» — любят говорить нам мамы в детстве, да и не в детстве тоже.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как выглядит заброшенный город будущегоКак алкоголь вредит печени?Достоинства ИБП марки Apc5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаНайден способ восстановить зубную эмальВ Швейцарии изобрели похожего на насекомое роботаКто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииОдиннадцать НЛО летали вокруг Солнца


Свежие Статьи
Канадскую провинцию Британская Колумбия охватили рекордные холода

Канадскую провинцию Британская Колумбия охватили рекордные холода

Толпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?

Толпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?

Аномальные нейтрино из глубин космоса: физики недоумевают

Аномальные нейтрино из глубин космоса: физики недоумевают

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+