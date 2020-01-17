Канадскую провинцию Британская Колумбия охватили рекордные холода

Западная канадская провинции Британская Колумбия в среду, 15 января, была охвачена экстремально холодной погодой. В Ванкувере похолодание привело к закрытию школ и детских садов, сообщает Reuters.

На этой неделе холодная погода распространилась по всей западной части Канады. В Эдмонтоне, столице провинции Альберта, по состоянию на утро среды температура упала до −36 °С.

В Британской Колумбии в Пунци-Маунтин в 8 часов утра по местному времени была зафиксирована самая низкая температура за всю историю (−48,2 °С).

Метеорологи выпустили экстремальные предупреждения о погоде для нескольких районов Британской Колумбии, в том числе о снегопаде в каньоне и долине Фрейзер, а также о ветре и снегопаде в районе Большого Ванкувера.

В Международном аэропорту Ванкувера 33 рейса были отменены и еще 30 рейсов отложены. С задержками ходили поезда системы легкого скоростного транспорта SkyTrain Canada.

Школьный округ Ванкувера, в котором учатся 50 тыс. учащихся, закрыл все школы и некоторые университетские городки.

