Семь тайных комнат, которые обнаружили случайно

Секретные комнаты могут располагаться там, где их не найдут даже владельцы дома. Вход в некоторые из таких помещений удается обнаружить только спустя десятки или даже тысячи лет. Причем совершенно случайно



На первый взгляд они совершенно незаметны. Например, под вентиляционной решеткой частного особняка можно неожиданно обнаружить старинное убежище католиков с историческими артефактами, а за книжным шкафом — комнату с жутким посланием от прошлых владельцев дома.

Рассказываем о семи потайн ых комнатах, которые годами скрывали свое содержимое от посторонних глаз, но были случайно обнаружены во время ремонта.

«Комната Сфинкса», Италия



Прошлой весной во время реставрации дворца римского императора Нерона археологи наткнулись на подземную комнату, украшенную древними фресками с изображением пантер, сфинксов и танцующих кентавров. По словам ученых, она была замурована в течение почти двух тысячелетий. Сейчас «Комната Сфинкса» (так археологи прозвали находку) находится под землей и все еще заполнена грязью. Ее не трогают, чтобы не нарушить устойчивость остальной части комплекса. Резиденцию Нерона, известную как «Золотой дом», не достроили и забросили после самоубийства императора в 68 году. Отсюда вынесли слоновую кость и драгоценные камни, а территорию дворца засыпали и застроили зданиями. Вновь обнаружить комплекс удалось только в XV веке.



Комната с ядовитой плесенью, США



Джейсон и Кэрри Браун из Южной Каролины долго мечтали о собственном доме. Наконец, в 2005 году они оформили ипотеку и вместе с двухлетней дочерью Меган переехали в небольшой старый дом на Уиттен-стрит в Гринвилле. Но пожить в нем им так и не удалось. Во время ремонта супруги обнаружили вход в потайн ую комнату, скрытый за книжным шкафом. Зайдя внутрь, они увидели письмо с подписью «Вы нашли это». В нем объяснялась реальная причина, по которой прошлый хозяин покинул свое жилище. По его словам, уехать пришлось из-за ядовитой черной плесени, которой заражен дом: дети стали болеть. Экспертиза подтвердила опасения, а Брауны оперативно собрали вещи и подали в суд на риелтора, продавшего им особняк.



«Слух» Китайгородской стены, Россия



Готовя траншеи для коммуникаций в районе Лубянки и Новой площади, московские археологи наткнулись на необычное помещение, встроенное в основание Китайгородской стены. Это небольшая комната со сводчатыми потолками, которые создают особый акустический эффект. По мнению экспертов, в XVI веке она позволяла защитникам Москвы прослушивать переговоры неприятелей по ту сторону стены. Кроме того, с помощью тайн ой комнаты можно было незаметно наблюдать за действиями противников, поливать их кипятком через специальные наклонные бреши, а в мирное время — хранить продовольственные припасы. Позднее археологи обнаружили еще четыре такие же комнаты. Одну из них пообещали открыть для посетителей.



Прачечная крестоносцев, Сирия



Другая потайн ая комната была найдена весной прошлого года — при расчистке коридоров в древнем сирийском замке госпитальеров Крак-де-Шевалье. В стене одного из подвалов реставраторы обнаружили пролом, а за ним — пустое пространство. Разобрав каменную кладку, они оказались в замурованной комнате площадью более 10 кв. м. Внутри находилась печь и глубокие колодцы в полу. По словам смотрителя замка Мухаммада Харири, есть две версии его исторического назначения. Согласно первой, комната служила прачечной. По другой версии — винодельней. Эксперты предполагают, что ее замуровали в 1271 году, когда тюрки-мамлюки захватили крепость, отправив ее защитникам фальшивое письмо с призывом сдаться.



Замурованная комната рабыни, США



Монтичелло — усадьба-музей Томаса Джефферсона, третьего президента Соединенных Штатов. Это необычное трехэтажное здание на юге Вирджинии, которое снаружи выглядит как одноэтажное. Во время реставрации дома летом 2017 года специалисты наткнулись на тайн ую комнату, десятилетия остававшуюся незамеченной. Это тесное 4-метровое помещение без окон в южном крыле здания, которое примыкало к спальне Джефферсона и было тщательно замаскировано за мужской душевой. Специалисты уверены: здесь проживала темнокожая рабыня Салли Хемингс, которую президент сделал своей любовницей. Большинство историков полагают, что Хемингс родила Джефферсону нескольких детей. Теперь ее комната является частью музея.



Потайн ой люк в парадном, Россия



В сентябре консьержи старинного доходного дома Юлиана Бака на Кирочной улице в Санкт-Петербурге нашли таинственный стенной люк. Он был наглухо заклеен обоями, поэтому о существовании еще одной комнаты никто из жильцов не догадывался. Помещение расположено над сводом вестибюля первого парадного. Под слоем мусора и битого кирпича здесь хранились газеты на русском и английском языках, а также несколько упаковок от сигарет, пустая бутылка из-под вина от Хамовнического пивоваренного завода и множество документов Южной горнозаводской биржевой артели. Все бумаги были переданы для очистки и под пресс — они пополнят коллекцию будущего музея. А пока жители дома публикуют фото графии найденных артефактов в соцсетях.



Часовня в подвале, Великобритания



Пэт и Дайан Фарла из Телфорда долго не решались заглянуть под массивную вентиляционную решетку в прихожей. Однажды после семейного застолья они наконец набрались смелости. Правда, спуститься вниз супруги предложили родственникам — двум молодым мужчинам. Подняв решетку, те обнаружили жуткий каменный подвал со сводчатым потолком. В центре был большой деревянный крест, у стен находились кирпичные сиденья, а с потолка свисали крюки. Здесь же был открытый сундук со старыми газетами и бутылками, а чуть дальше — лестница, ведущая в столовую дома Фарла. По предположению историков, пару столетий назад в этом подвале располагалась подпольная старинная часовня. Она служила убежищем во времена запрета на католицизм.

Автор: Ульяна Смирнова.