Загадочный гоминид не был прямоходящим и не лазал по деревьям

Изучение останков загадочного гоминида Oreopithecus bambolii проливает свет на то, как передвигался этот древний примат. Статья об этом опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

O.bambolii обитал на территории современной Италии примерно 6,7-8,3 миллиона лет назад. Впервые доказательства его существования были найдены в 1872 году, и с тех пор ученые спорят об образе жизни примата. Самые важные вопросы: был ли древний гоминид прямоходящим и умел ли он лазать по стволам деревьев.

Международная группа ученых из Италии, США, Испании и Швейцарии решила прояснить этот вопрос, изучив самый полный из когда-либо найденных скелетов существа. Это костяк самца весом около 30 килограммов, найденный в 1958 году при разработке угольных пластов.

По словам исследователей, верхняя часть тела O.bambolii напоминала торс современных гиббонов. В отличие от современных приматов, у которых четыре поясничных позвонка, у ореопитека таких позвонков пять. Строение таза гоминида отличается от всех известных приматов — причем как современных, так и древних вроде австралопитека. Он имел поперечную ориентацию крыльев подвздошной кости, а длина седалищной кости была примерно такой же, как у приматов эпохи миоцена — афропитеков и гигантопитеков.

По мнению авторов исследования, строение таза O.bambolii подходило для передвижения на задних конечностях гораздо лучше, чем у современных обезьян, но было недостаточно жестким, чтобы развить прямохождение. Скорее всего, ореопитеки предпочитали передвигаться на четырех конечностях, а по деревьям лазать не умели, ведь особых угроз на суше у них не было.

О том, что гоминид большую часть времени передвигался именно по земле, говорят изменения в костях и суставах его рук и ног. Скорее всего, ореопитеки саванне или джунглям предпочитали болотистые заросли тростника.