Затмение солнца наблюдали в Алматы

26 декабря 2019 года жители Алматы наблюдали кольцеобразное затмение Солнца.

Салиха Канаева прислала нам в редакию снимки этого космического явления.

В Алматы затмение наблюдалось после восхода Солнца с максимальной фазой затмения в 10 часов 12 минут и составило 27% при высоте Солнца над горизонтом 14 градусов.

В общей сложности затмение продлилось два часа с 9:15, до 11:13.?

Максимальная фаза затмения наблюдалась вблизи экватора в точке с координатами один градус северной широты, 102 градуса восточной долготы в 11 часов 18 минут. Частные фазы затмения наблюдаются сегодня в Индии, Китае, Юго-Восточной Азии, Австралии и на востоке Казахстана.