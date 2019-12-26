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Съедобные насекомые собираются стать отраслью на 8 миллиардов долларов в ближайшие несколько лет

Съедобные насекомые собираются стать отраслью на 8 миллиардов долларов в ближайшие несколько лет

Растущее количество исследований показало, что насекомые обладают огромным потенциалом для обеспечения белка и других важных питательных веществ в качестве устойчивого источника пищи.

Выявление альтернативных источников белка имеет сейчас как никогда важное значение, поскольку глобальное продовольственное снабжение сталкивается с проблемой обеспечения продовольствием быстро растущего населения Земли, а также с серьезной угрозой изменения климата.

Исследователи и лидеры отрасли изучают использование насекомых как для потребления человеком, так и в качестве корма для скота. Некоторые регионы мира уже давно приняли идею съедобных насекомых, в то время как другие регионы мира идут в этом направлении более медленно.

Последние исследования в области сельского хозяйства насекомых были опубликованы в новом номере журнала Annals of the Entomological Society of America. Доктор Джеффри Томберлин является профессором энтомологии в Техасском университете A&M.

“Я очень рад видеть развитие этого нового сектора в сельском хозяйстве", - сказал д-р Томберлин. “Несмотря на то, что этой отрасли менее 20 лет в том, что касается массового производства, ее стоимость, как ожидается, превысит 8 миллиардов долларов в течение ближайших нескольких лет. На самом деле, я бы не удивился, если бы к 2050 году стоимость отрасли выросла более чем на 50-100 миллиардов долларов. Я искренне верю, что эта отрасль не только укрепит глобальный аграрный сектор, но и защитит окружающую среду, создавая рабочие места и спасая жизни людей.”

В одном из исследований “культурное значение съедобных насекомых в Оахаке, Мексика” группа экспертов из Государственного Университета Сан-Диего отправилась в сельские и городские районы Оахаки для изучения различных видов практики съедобных насекомых.

"В сельских общинах, где доступ к другим продуктам животного происхождения был ограничен, насекомые обеспечивали важную пищевую ценность, которая сегодня также переводится в важную экономическую ценность”, - писали исследователи.

"Члены сообщества знают привычки насекомых и искусны в их сборе, используя сложные методы.”

Авторы исследования установили, что важность съедобных насекомых в Оахаканской кухне “нельзя переоценить.”

- Чапулины, чикатаны и черви являются ключевыми ингредиентами во многих смесях специй, сальсе и соусах. Кошениль используется в качестве пищевого красителя. Эти насекомые также встречаются в различных пищевых продуктах, как сладких, так и соленых, включая омлеты, Тамале, кесадильи, шоколадные трюфели и сорбеты. Как свидетельствует кулинарное использование насекомых в Оахаке, существует значительный потенциал для съедобных насекомых, чтобы стать деликатесом в западных культурах.”

26 декабрь 2019 /
Непознанное
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