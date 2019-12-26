Рост количества самоубийств зафиксирован по всей Америке

Согласно новому исследованию, проведенному Университетом штата Огайо, уровень самоубийств в Америке растет, и наиболее высокий риск, по-видимому, приходится на сельские районы.

Проведя анализ по каждому округу, исследователи выявили некоторые из факторов, которые могут быть движущей силой более высокого риска самоубийства.

Расследование было сосредоточено на национальных данных о самоубийствах с 1999 по 2016 год. Эксперты определили, что уровень самоубийств за этот период вырос на 41 процент-в среднем с 15 самоубийств на 100 000 жителей округа в 1999 году до 21,2 самоубийства на 100 000 жителей за последние три года проведения анализа.

В менее населенных округах, а также в регионах с более низкими доходами и меньшими ресурсами самоубийства были признаны наиболее распространенными. В городских районах больше самоубийств было зарегистрировано в штатах с обилием оружейных магазинов.

Округа с самым высоким уровнем самоубийств были расположены в основном в трех регионах страны: в западных штатах, включая Колорадо, Нью-Мексико, Юту и Вайоминг; в Аппалачских штатах, включая Кентукки, Вирджинию и Западную Вирджинию; и в Озарках, включая Арканзас и Миссури.

“Хотя наши выводы обескураживают, мы надеемся, что они помогут направлять усилия по поддержке американцев, которые живут в сельских районах, где число самоубийств увеличилось больше всего и быстрее всего”, - сказал ведущий автор исследования Даниэль Стилсмит.

Уровень самоубийств в США: Ohio State University

Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open .