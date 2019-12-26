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Поскольку население планеты растет, изменение климата угрожает поставкам продовольствия

Поскольку население планеты растет, изменение климата угрожает поставкам продовольствия

В статье , написанной для журнала Time, профессор Университета Вандербильта Аманда Литтл описывает мрачную реальность быстро растущего человеческого населения, которое сталкивается с серьезными климатическими угрозами для глобального продовольственного снабжения.

Симптомы изменения климата, такие как повышение температуры и экстремальные погодные явления, вредят земле и урожаям, которые кормят мир.

” Для большинства из нас это все еще кажется абстрактной проблемой", - пишет профессор Литтл. "Индустриальный мир в целом пользуется более обильным, разнообразным и доступным продовольствием, чем когда-либо в истории человечества.”

"Но перебои в поставках уже заметны практически везде, где выращивается продовольствие. В прошлом месяце жара, охватившая Европу, опалила как старые виноградники, так и новые кукурузные поля. Когда Бордо достиг рекордных 106 градусов по Фаренгейту, министр сельского хозяйства Франции заявил, что желанное производство вина в стране сократится до 13 процентов в 2019 году. Фермеры, выращивающие сою и кукурузу на американском Среднем Западе, тем временем столкнулись с совершенно другой проблемой: промокшие поля от необычно сильных весенних дождей были слишком влажными, чтобы их засеять, что привело к миллиардам долларов потерянных урожаев.”

В недавнем докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) подчеркивается настоятельная необходимость изменения нынешней системы производства продовольствия, которая является одним из основных факторов ее собственной гибели.

Команда из 107 экспертов в 52 странах обнаружила, что вся система производства пищевых продуктов, включая транспортировку и упаковку, составляет до 37 процентов мировых выбросов парниковых газов.

“Если мы продолжим уничтожать экосистемы, если мы продолжим преобразовывать природные экосистемы, мы продолжим вырубать леса и мы продолжим разрушать наши почвы, мы потеряем эту естественную субсидию, которую мы получаем, которая частично защищает нас от самих себя и от ущерба, который мы создаем, когда мы закачиваем эти парниковые газы в атмосферу”, - заявляет Луи Вершо, который является одним из ведущих авторов доклада.

Исследование предполагает, что дополнительное давление на земельные и водные ресурсы, такое как изменение темпов роста населения и структуры потребления продовольствия, будет иметь тяжелые последствия для глобального продовольственного снабжения. Штормы, засуха и другие экстремальные погодные явления еще больше осложнят мировое производство продовольствия. В этом порочном круге пища станет менее доступной, более дорогой и менее питательной.

Чтобы избежать климатической катастрофы, ученые призывают к более эффективному землепользованию, сокращению пищевых отходов и отходу от мясных продуктов.

Благодаря своим исследованиям профессор Литтл пришла к выводу, что не теряется всякая надежда на будущее глобальной продовольственной безопасности. Она утверждает “что " фермеры, ученые, активисты и инженеры во всем мире радикально переосмысливают производство продуктов питания.”

"Благодаря исследованиям, проведенным в более чем дюжине стран и во многих государствах, я узнала, что инновации, которые сочетают в себе новые и старые подходы к производству продовольствия и управлению земельными ресурсами, могут повысить устойчивость климата и переопределить устойчивое питание в широком масштабе.”

26 декабрь 2019 /
Непознанное
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