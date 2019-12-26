Почему люди верят в проклятия

Большинство современных людей не верят в проклятия, но психология человека такова, что ему нужно как-то объяснять необъяснимое, поэтому множество людей по-прежнему цепляются за них, как за спасительную соломинку. Но проблема не только в этом.

Например, вера в проклятия может возникнуть из-за образа мышления. Психолог Дэниел Канеман предположил, что существует два различных способа принятия решений. Первый — автоматический, быстрый и, в основном, бессознательный, но интуитивно понятный, но часто ошибочный. Второй — управляемый и медленный, так как основан на рациональном мышлении. Возможно, люди верят в проклятия, потому что их спонтанное, субъективное мышление преобладает.

Приятие идеи проклятий может также проистекать из желания человека осмыслить мир, упорядочить окружающий хаос. Почему люди иногда видят лица в облаках или Иисуса на своих тостах? У нас есть особенность находить значимые образцы в бессмысленном шуме. Некоторые называют это апофенией, а другие — образностью. В случае проклятий это может привести к тому, что люди увидят связь между случайными событиями и ошибочно приписывают неудачи сверхъестественному, а не реальным фактам, таким как случайность и человеческая ошибка, либо другим, незамеченным событиям из разряда «наверное что-то случилось».

Те, кто верит в проклятия, также могут быть подвержены эффектам Барнума или Форера. То есть люди ошибочно делают вывод, что общая информация имеет конкретную личную значимость. В контексте проклятий это может объяснить тенденцию связывать общее несчастье с конкретными, личностно значимыми проклятиями, когда группа людей обречена на неудачу из-за одного из них.

Кроме того, вера в проклятия связана с определенными характеристиками личности. В частности, с терпимостью к двусмысленности и невротизму, к неопределенности. Люди с низкой терпимостью к двусмысленности не способны критически разобрать ситуацию и делают поспешные выводы, что ведет к преждевременному принятию данности. Невротизм же способствует беспокойству и размышлениям о проклятиях, в процессе чего человек только себя накручивает.

Вера в проклятия может подорвать уверенность в себе и будущем успехе. Психологи называют это самоисполняющимся пророчеством. То есть вера в проклятие порождает ощущение неизбежного несчастья. Действительно, простое предположение о невезении может привести к негативным результатам.