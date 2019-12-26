Копье, найденное в огороде на Куликовом поле, опознано спустя 48 лет

Ученые государственного музея-заповедника «Куликово поле» в канун Нового года совершили научное открытие.

Металлический наконечник, который считался навершием пики XVI века, оказался частью золотоордынского копья.

Он был найден в 1971 году местным жителем при распашке огорода, потом хранился в местной школе и был передан в дар краеведческому музею в 1983-м году. Затем в 1998 году наконечник попал в фонду музея Куликова поля. Однако его уникальность не была замечена - он так и значился в описи, как пика.

Открытие было сделано в ходе работы над новым каталогом реликвий Куликова поля. Увидев предмет воочию и сопоставив с местом находки - деревней Моховое, ученые сделали вывод, что это ордынская вещь.

Огромный размер, около 35 сантиметров, и четырехгранная форма делают предмет уникальным.

«Длинный, массивный, тяжелый наконечник, рассчитанный на таранный удар вооруженного конника – такой удар, чтобы пробить любой, даже металлический тяжелый доспех. Это, однозначно, Орда. Та самая Орда XIV века, с которой бились русские войска в Куликовской битве», - рассуждает Андрей Наумов, заместитель директора по научной работе государственного музея-заповедника "Куликово поле".