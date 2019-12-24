Подводные археологи нашли якоря с кораблей Эрнана Кортеса

Подводные археологи обнаружили два железных якоря в непосредственной близости от места, где знаменитый конкистадор Эрнан Кортес впервые ступил на землю Мексики. Ученые надеются, что смогут найти и остатки испанских кораблей, которые 26 июля 1519 года по приказанию Кортеса были затоплены в местной гавани, прежде, чем испанцы отправились в поход на столицу ацтеков Теночтитлан. Корабли были затоплены, чтобы предотвратить мятеж, поскольку некоторые подчиненные Кортеса выступали за то, чтобы вернуться на Кубу.

Якоря были извлечены из-под метрового слоя донных осадков близ Виллья-Рика-де-Веракрус — поселения, основанного Кортесом и располагавшегося к северу от современного города Веракрус, столицы одноименного мексиканского штата. Археологи утверждают, что якоря датируются временем прибытия первых конкистадоров в Америку. Еще один якорь, найденный неподалеку в 2018 году, содержал обломки деревянных деталей, изготовленных из испанского дуба.

«Все пути ведут нас по правильному месту нахождения кораблей, — говорит Роберто Джанко, глава отдела подводной археологии в Национальном институте антропологии и истории. — Якоря находились на очень маленькой площади около 300 метров, поэтому мы считаем, что суда располагаются примерно в 30 метрах от якорей в направлении, которое эти якоря указывают». Для поиска якорей аквалангисты использовали магнитометры. По данным магнитной разведки, еще в пятнадцати местах на дне гавани тоже могут находиться якоря.