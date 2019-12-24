» » Подводные археологи нашли якоря с кораблей Эрнана Кортеса

Подводные археологи нашли якоря с кораблей Эрнана Кортеса

Подводные археологи нашли якоря с кораблей Эрнана Кортеса

Подводные археологи обнаружили два железных якоря в непосредственной близости от места, где знаменитый конкистадор Эрнан Кортес впервые ступил на землю Мексики. Ученые надеются, что смогут найти и остатки испанских кораблей, которые 26 июля 1519 года по приказанию Кортеса были затоплены в местной гавани, прежде, чем испанцы отправились в поход на столицу ацтеков Теночтитлан. Корабли были затоплены, чтобы предотвратить мятеж, поскольку некоторые подчиненные Кортеса выступали за то, чтобы вернуться на Кубу.

Якоря были извлечены из-под метрового слоя донных осадков близ Виллья-Рика-де-Веракрус — поселения, основанного Кортесом и располагавшегося к северу от современного города Веракрус, столицы одноименного мексиканского штата. Археологи утверждают, что якоря датируются временем прибытия первых конкистадоров в Америку. Еще один якорь, найденный неподалеку в 2018 году, содержал обломки деревянных деталей, изготовленных из испанского дуба.

«Все пути ведут нас по правильному месту нахождения кораблей, — говорит Роберто Джанко, глава отдела подводной археологии в Национальном институте антропологии и истории. — Якоря находились на очень маленькой площади около 300 метров, поэтому мы считаем, что суда располагаются примерно в 30 метрах от якорей в направлении, которое эти якоря указывают». Для поиска якорей аквалангисты использовали магнитометры. По данным магнитной разведки, еще в пятнадцати местах на дне гавани тоже могут находиться якоря.

24 декабрь 2019 /
Непознанное
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Археологи обнаружили скелет, подтверждающий подлинность
Непознанное

Археологи обнаружили скелет, подтверждающий подлинность "Саги о Сверрире"

Британские археологи вскроют свинцовый гроб
Непознанное

Британские археологи вскроют свинцовый гроб

Ученые недавно получили свинцовый гроб, возрастом в 1700 лет, и теперь они подготовились к его вскрытию. Гроб был найден в конце прошедшего октября в шести милях от Тамуорта. И по предположениям в
Археологи раскопали захоронения самых первых строителей
Непознанное

Археологи раскопали захоронения самых первых строителей

В Перми завершились археологические раскопки, где была найдено выше 200 разнообразных и уникальных захоронений. За 4 месяца было раскопано 208 захоронений на площади более 200 кв.м. И, как
Археологи нашли древние браслеты
Непознанное

Археологи нашли древние браслеты

  Британские археологи нашли гроб с браслетами эпохи ещё Римской империи. И по предположительно возраст находки составляет 1600 лет.   Скорее всего, в гробе была похоронена маленькая девочка, так как
Археологи нашли место, откуда зародились голубые камни
Непознанное

Археологи нашли место, откуда зародились голубые камни

Недавно археологи рассказали о том, откуда привезли голубые камни, которые использовали для строительства каменного сооружения Стоунхендж, которое находится в трех километрах от того места, где
Археологи нашли древнейшие винный погреб
Непознанное

Археологи нашли древнейшие винный погреб

В древнейшем израильском городе археологи обнаружили самый старый и крупный в мире винный погреб. При этом найдены пока не все складские помещения. Ученые на месте раскопок обнаружили складское
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Экстрасенсы помогают следствию в раскрытии преступленийКто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииКомета Лавджоя и свечение атмосферыСильный ветер привел к обмелению ДонаПреимущества профессиональной мойки оконАльбатрос-долгожительСтресс помогает справиться с вредными мутациямиПоследнее наступление Адольфа Гитлера


Свежие Статьи
Центральное управление США и исламизация Афганистана

Центральное управление США и исламизация Афганистана

Обнаружены древнейшие следы мамонтов

Обнаружены древнейшие следы мамонтов

Подводные археологи нашли якоря с кораблей Эрнана Кортеса

Подводные археологи нашли якоря с кораблей Эрнана Кортеса

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+