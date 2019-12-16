Почему некоторые животные едят своих детенышей?
Многие млекопитающие, насекомые, птицы и рептилии были замечены за поеданием некоторых из своих детенышей, но причина этого людоедского поведения до сих пор озадачивала научное сообщество.
Исследователи из Университета Теннесси и Оксфордского университета использовали математическую модель, чтобы помочь обеспечить объяснение для каннибализма и оставления потомства, и обнаружили, что в целом родители животных, которые участвуют в этих поведениях, делают это, чтобы принести пользу своему другому потомству.
Контроль качества, риск заболевания, нехватка ресурсов и перенаселенность-все это потенциальные угрозы для новорожденного потомства, и для животных, которые рождают большие пометы или кладки, эти угрозы усиливаются.
"Поедание потомства может быть адаптацией для улучшения общей выживаемости потомства за счет уменьшения их плотности.”, - говорят исследователи.
В этом контексте сыновний каннибализм или оставление детей может быть крайней формой родительской заботы.
Чтобы исследовать эту идею дальше, исследователи обратились к математическому моделированию, чтобы лучше понять преимущества употребления в пищу потомства. Исследователи сосредоточились на яйцекладущих животных, таких как рептилии и куры.
"Модель ввела воображаемую особь с мутацией для дочернего каннибализма или оставления потомства в популяцию родовых яйцекладущих животных”,-сказал доктор Маккензи Дэвенпорт, ведущий автор исследования.
Ген каннибализма распространялся среди населения, если сыновний каннибализм приносил пользу родителям и обеспечивал дополнительные калории.
Исследователи также обнаружили, что плотность яйцекладки увеличила смертность потомства, что помогает подтвердить идею о том, что дочерний каннибализм или оставление-это выбор, который гарантирует большее выживание потомства в долгосрочной перспективе.
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