Тайны мира » Непознанное » На поверхности Титана обнаружили органические материалы
На поверхности Титана обнаружили органические материалы
На поверхности Титана, одного из спутников Сатурна, обнаружены органические материалы, сообщает CNN.
Данные, полученные во время исследования Титана автоматической межпланетной станцией Кассини-Гюйгенс, позволили ученым составить первую глобальную геологическую карту спутника.
Это исследование помогло установить, что большая часть небесного тела покрыта органическими материалами, которые, как предполагается, попали на поверхность спутника из атмосферы.
По мнению ученых, в условиях, сложившихся на Титане, возможно формирование новых форм жизни. Вопрос о потенциальной обитаемости спутника является одним из основных для запланированной на 2026 год миссии космического аппарата Dragonfly.
19 ноябрь 2019 /
Похожие новости
Озера Титана могли появиться в результате подземных взрывов
Новая гипотеза объясняет образование некоторых озер на спутнике Сатурна разогреванием и взрывами древних запасов азота....
На Титане найден пропилен
На одном из спутников Сатурна – Титан найден пропилен, вещество, которое используют для получения пластмассы. Открытие ученые сделали за счет спутника Cassini-Huygens, который и определил наличие
Астрономы увидели тройной астероид
Благодаря астрономам-любителям, которые имеют собственные телескопы у себя во дворе, ученые установили, как на самом деле выглядит тройной астероид в поясе астероидов. Ещё в 1866 году астрономы
Японская пушка добудет образцу грунта с астероида
В ходе новой миссии «Хаябуса-2»добудет грунт из части астероида. А для этого зонд оснастят специальной пушкой, которая сможет расстояния 100 метров выстрелить по поверхности небесного тела. И после
Тайна кратеров на Луне раскрыта
Палеонтологи утверждают, что глубина кратеров на Луне объясняется тем, что породы спутника Земли и мантия во время первых эпох на половине темной стороне Луны были куда горячее, чем на половине,
Комментарии
Популярные новости
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ