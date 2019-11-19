На поверхности Титана обнаружили органические материалы

На поверхности Титана, одного из спутников Сатурна, обнаружены органические материалы, сообщает CNN.Данные, полученные во время исследования Титана автоматической межпланетной станцией Кассини-Гюйгенс, позволили ученым составить первую глобальную геологическую карту спутника.Это исследование помогло установить, что большая часть небесного тела покрыта органическими материалами, которые, как предполагается, попали на поверхность спутника из атмосферы.По мнению ученых, в условиях, сложившихся на Титане, возможно формирование новых форм жизни. Вопрос о потенциальной обитаемости спутника является одним из основных для запланированной на 2026 год миссии космического аппарата Dragonfly.