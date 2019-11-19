Человек не сможет выжить вне магнитосферы Земли

Были ли люди на Луне? Были ли люди вообще в космосе за пределами атмосферы и магнитосферы нашей планеты? Ответ науке известен давно, но вот широкой общественности об этом факте рассказывать не спешат и простые обыватели по крайней мере многие из них, все еще верят в сказки про полет американцев на Луну и вот-вот совсем скорый полет человека на Марс.

Ни на Луну, ни на Марс человек живым не долетит!

Объясняет доктор медицинских наук, ответственный исполнитель проекта «Марс-500», заведующий отделом института медико-биологических проблем РАН Александр Владимирович Суворов.

И дело тут уже не в космической радиации, смотрите интервью на видео:

4:16 Проблема гипомагнитных условий пребывания человека в космосе вне магнитного поля Земли абсолютно не решена до сих пор. Абсолютно. Никогда не задумывались над этим в контексте полётов на Луну?

Магнитное поле Земли стабилизирует организм человека

5:06. Воздействие изменённых магнитных условий непредсказуемо. Данные о реальном опыте пребывания в гипомагнитных условиях наукой ещё не получены.

5:49 Это может привести к изменениям свойств воды в организме и могут произойти процессы, о которых мы ещё не знаем...

Ганс-Христиан Гунга, физиолог: "Нам крайне важно знать температуру мозга космонавта. Это самый важный орган - у любого человека".

Удивительные открытия не заставляют себя ждать: так, у космонавтов по мере удаления от Земли температура внутренних органов повышается по сравнению с показателями в тренировочном центре. Почему, пока специалистам неясно.

Кроме того, А.В.Суворов говорит, что предварительные опыты в гипомагнитных условиях на людях уже зафиксировали отклонения в психике подопытных.

А как же тогда американцы летали целых 9 раз (якобы 3 раза без высадки и 6 раз с высадкой на Луне) более недели — от 8 до 12 суток (А-13 около 6-ти суток) в открытом космосе вне стабилизирующего все физические и биологические процессы в организме человека магнитного поля Земли и ничего такого ни разу не испытывали?

Да никак. Не были американцы на Луне. Отсутствие результатов их наблюдений, которые должны были выявить, кроме прочего, явные изменения в физическом и психическом состоянии членов экипажа вне стабилизирующего магнитного поля Земли, ещё благодаря новым научным данным убедительно свидетельствуют, что американские мюнхгаузены летали вместо Луны в Голливуд.

Отсутствие магнитного поля сведёт космонавтов с ума

Отсутствие земного магнитного поля может привести к психическим нарушениям у космонавтов во время межпланетных полетов, в частности, в экспедиции к Марсу. Об этом свидетельствуют результаты экспериментов, проведенных российскими учеными. Исследователи из НИИ биологии и биофизики Томского госуниверситета и Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП) провели серию экспериментов, в которых крыс изолировали от магнитного поля Земли в специальной установке. Результаты показывают, что подопытные животные утрачивали навыки социального поведения, испытывали проблемы с памятью, у них также наблюдались изменения во внутренних органах.

Руководители исследования, директор НИИ биофизики Наталья Кривова и ведущий научный сотрудник ИМБП Кирилл Труханов в интервью РИА "Новости" отметили, что магнитное поле Земли влияет на все живые организмы.

"Более того, в истории существования биосферы поле менялось и в какие-то моменты становилось нулевым. Есть предположение, что некоторые катастрофы в биоте, скажем, вымирание динозавров, связаны именно с исчезновением магнитного поля в какой-то момент", - сказал Труханов.

Чтобы исследовать, как отсутствие магнитного поля влияет на живые организмы, ученые создали специальную установку, в которой электромагнитная система компенсировала земное магнитное поле так, что внутри нее поле становилось очень слабым - в 700-1000 раз слабее обычного.

В эту "безмагнитную камеру" на 25 суток и потом еще на десять суток были помещены 12 белых крыс-самцов, еще 12 крыс были контрольной группой. Обе группы находились под круглосуточным видеонаблюдением (ночью запись велась в инфракрасном свете).

"Первое, что бросилось в глаза, - крысы в безмагнитных условиях постоянно дерутся. Агрессивность была бешеная. Крысы дерутся, потом в изнеможении спят, они даже не поднимались, когда их начинали кормить. При этом у контрольных крыс - все спокойно. Они иногда просыпались от драк, от криков, которые были в экспериментальной камере", - сказала Кривова.

Она пояснила, что драки у крыс - средство установления иерархии. Как только иерархия в группе установлена, драки прекращаются. По мнению ученого, грызуны, лишенные земного магнитного поля, "забыли", как устанавливается иерархия, потеряли социальные навыки.

Кроме того, у крыс наблюдались нарушения памяти. Перед экспериментами их всех на короткое время помещали в специальную камеру, чтобы определить, преобладает ли у них возбуждение или торможение.

"Тест проводился дважды - до эксперимента и после эксперимента. Контрольные крысы пришли на эту площадку, они уже здесь были, они спокойно сидят в центре клетки, у них резкое снижение двигательной активности. А опытные - как будто они тут впервые, они снова побежали смотреть, где тут что. Они уже здесь были, и они забыли об этом", - сказала собеседница агентства.

Кроме того, у подопытных крыс наблюдались и физиологические изменения.

Кривова отметила, что японские ученые ранее изучали, как отсутствие магнитного поля влияет на развитие тритонов. Результаты показали, что у их потомства неправильно формировались позвоночник и глаза, появлялись двухголовые особи.

Напряженность магнитного поля Земли составляет 50 микротесла, что в тысячи раз сильнее, чем магнитное поле других планет земной группы - Марса, Меркурия. Именно мощное магнитное поле защищает земную поверхность и все живое на ней от мощного потока заряженных частиц, исходящих от Солнца.

Труханов отметил, что существующие пилотируемые космические корабли и станции летают на относительно небольших высотах, где магнитное поле меньше земного лишь на 20%, однако в межпланетных экспедициях космонавтам придется столкнуться с отсутствием магнитного поля.

"Если корабль летит на межпланетные расстояния, то там магнитного поля уже нет, есть межпланетное магнитное поле, которое обусловлено тем, что идут "куски" магнитного поля, "вмороженные" в солнечный ветер, в плазму, которое солнце выбрасывает. Межпланетное поле слабее земного в тысячу, десять тысяч раз, это зависит от условий", - сказал ученый.

Как показывают опыты с крысами, отсутствие магнитного поля оказывает сильное воздействие на психику живых существ.

"Тяжелые последствия могут быть (при отсутствии магнитного поля). Крысы - модель, которая используется для изучения возможного воздействия различных препаратов на человека. Можно сказать, что они очень близки к нам", - считает Кривова.

Большое спасибо Александру Владимировичу Суворову! Прямо заявить, что американцы не были на Луне, это может стоить научной карьеры. Но такого косвенного, при этом исключительно важного свидетельства, вполне достаточно. Человек вообще не может покинуть пределы магнитосферы Земли и остаться в живых, пока не разработает систему имитации земного магнитного поля в межпланетном космическом корабле.

Поэтому никто не был на Луне и не будет в этом веке на Марсе.

Почему американцы не запускали предварительно обезьян или других животных для непосредственного изучения влияния малоизученных факторов в открытом космосе на живой организм перед полётами людей на Луну? Да потому, что они никуда и не собирались летать, когда стало ясно, что двигатели F-1 невозможно форсировать и они могут работать только довольно с низкой тягой оценочно не более 350 тонн вместо 690 заявленных, то есть Сатурн-5 с этими двигателями не сможет вывести на орбиту Земли огромную массу топлива и кораблей, необходимых для полёта на Луну.

Почему в медицинских отчётах НАСА о здоровье экипажей Аполлонов о проблеме гипомагнитных условий пребывания в дальнем космосе нет ни слова, а здоровью членов экипажей после этих полётов могли бы позавидовать многие?

А всё потому, что там, где они действительно были, не было никаких негативных факторов открытого космоса.

В Голливуде, знаете ли и уровень радиации в норме и чистый кислород физиологию не нарушает, и невесомость негативно не воздействует, и гипомагнитный фактор работу всех систем организма не расстраивает. Вот и весь секрет прекрасного самочувствия лунонавтов как в их «полёте», так и после «приземления».

Помните облёт Луны космическим кораблём 7К-Л1 под индексом «Зонд -5», носящим сейчас название «Союз» с «экипажем» из двух среднеазиатских черепашек, мух дрозофил и других биообъектов в сентябре 1968 года?

Чем же он закончился? А закончился он умерщвлением препарированных черепах. А так в подобных опытах не делается, одну из них обязательно оставили бы для наблюдений за изменениями в состоянии, которые медики называют «отложенными эффектами», которые могут проявлять себя не сразу, это важно. Из этого следует сделать вывод, что обе черепахи после полёта погибли. Но об этом намеренно публично не сообщалось до проведения следующих аналогичных экспериментов («Зонд-6», «Зонд-7») и перепроверки данных. Вспомните, что и о нарушениях здоровья космонавтов, побывавших всего лишь на орбите Земли, а не в открытом межпланетном космическом пространстве, так же никогда в советской прессе не сообщалось. Всегда рапортовали только об отличном и хорошем самочувствии космонавтов, даже когда Николаеву и Севастьянову понадобилась интенсивная медицинская помощь после самого продолжительного на тот момент космического полёта. Николаев перенёс после него два инфаркта. А всего в последствии 5, от чего и умер.

Точно так же промолчали и о гибели черепах, выдав фактически дезинформацию. Я бы тоже поступил точно так же, ибо состояние черепах после облёта Луны накануне запланированных полётов людей, это слишком ценная информация для соперника по лунной гонке и даже врага. Дарить ему такую ценную информацию нельзя, пускай он ещё попробует сам её получить! Американцы и «попробовали». Сразу на людях в «облёте Луны» Аполлоном-8. Ну, как это принято делать в Голливуде:)

Обратите внимание, как ведущий программы, доктор физико-математических наук Алексей Семихатов просто изумлённо вытаращился на своего собеседника на 5:13, услышав о таком негативном факторе пребывания в открытом космосе и невольно, будучи в эмоциональном возбуждении, поддакивал ему. Всё дело в том, что это совершенно новая информация. Но если бы люди уже действительно побывали на Луне, об этом стало бы известно ещё 50 лет назад!

Это ещё один деструктивный фактор пребывания в космосе. Эффект сочетания нескольких деструктивных факторов сразу одновременно — радиация, дыхание чистым кислородом, гипомагнитный фактор не мог бы пройти бесследно и не вызвать заметных патологических изменений в здоровье людей.

Однако у американцев не вызвал. Они якобы настолько себя хорошо чувствовали при сильнейшем стрессе, который должен испытывать психически здоровый человек в подобных условиях, что некоторые лунонавты по официальным данным за время полётов на Луну даже прибавили в весе! )))

Осознаём этот факт и делаем вывод по нашей теме: американцы не были на Луне, так как о влиянии гипомагнитного фактора на состояние человека в ходе подготовки и выполнения программы «Аполлон» никаких сведений получено не было. (Много материалов по лунной афере США можно найти здесь: https://photo-vlad.livejournal.com)

Полеты в верхних слоях атмосферы Земли вызвали у астронавтов обратный ток крови

Обратите внимание не в космосе даже еще, а лишь в верхних слоях атмосферы нашей планеты где ослаблена гравитация и магнитное поле.

Долгое пребывание в космосе негативно влияет на кровеносную систему, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем, выяснила международная группа ученых. Отметим, что в нее вместе с американскими коллегами вошла Ирина Алферова из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, руководящая группой медицинского обеспечения подмосковного ЦУПа.

Авторы научной работы проверили состояние космонавтов, которые провели на МКС в среднем около шести месяцев. Перед полетом, на 50 и 150 день экспедиции, а также спустя 40 дней после возвращения проводилось ультразвуковое исследование сосудов головы. В результате у семи добровольцев обнаружились застойные явления, а в некоторых случаях – эпизоды обратного течения крови во внутренней яремной вене. У двух человек выявили тромбы.

Напомним, яремная вена – один из крупнейших сосудов в человеческом теле, который участвует в кровоснабжении шеи, лица и головного мозга. Возникшие там тромбы потенциально могут дойти до легких, а это смертельно опасное состояние – особенно на орбите.

Ученые отметили, что нарушения кровотока, вероятнее всего, связаны с отсутствием гравитации. Земная сила тяжести регулирует практически все процессы в нашем организме, и условия невесомости вызывают сильный стресс. "Космонавты" на МКС регулярно используют вакуумные «комбинезоны», которые облегчают ток крови и стимулируют сосуды.

Ни один человек за пределы земной атмосферы НЕ ВЫХОДИЛ и не летал на Луну. Живая клетка за пределами земной атмосферы и магнитосферы - погибает. Занавес. Земля это тюрьма для человечества и оно может даже не мечтать загадив свою планету смыться на какую-то другую планету.

С Земли выхода НЕТ.