Обнаружено облако пыли и газа, появившееся спустя 850 млн лет после Большого взрыва

Астроном Эдуардо Баньядос из Института астрономии имени Макса Планка случайно обнаружил самое древнее облако пыли и газа, которое известно современным ученым. Об этом пишет ScienceAlert.Одной из самых больших загадок в звездоформировании является появление самых первых звезд. Считается, что они стали появляться спустя 100 млн лет после Большого взрыва, однако до сих пор неизвестно точно, как они сформировались.Газовое облако, которое астроном Эдуардо Баньядос из Института астрономии имени Макса Планка случайно обнаружил при изучении квазаров, находится на расстоянии от Земли в 13 млрд световых лет. Соответственно, этому газовому облаку максимум 850 млн лет.Химический состав этого облака показывает, что по крайней мере два поколения звезд должны были сформироваться из него, прожить полный цикл и погибнуть. К такому выводу астроном пришел из-за того, что облако имело низкую металличность.При этом формирование и жизнь сверхновой занимает не менее 1 млрд лет, тогда как химический состав облака говорит минимум о двух поколениях звезд, которые появились на его территории.Астрофизики из Института Планка отмечают, что исследование ставит вопрос о продолжительности жизни первых появившихся звезд и том, какой у них был химический состав.