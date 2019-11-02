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Объяснено загадочное поведение гигантских планет

Объяснено загадочное поведение гигантских планет


Астрономы Калифорнийского университета в Санта-Круз раскрыли загадку, почему газовые экзопланеты-гиганты часто обладают вытянутыми орбитами, хотя имеют большую массу, препятствующую изменениям во вращении вокруг звезды. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи провели компьютерное моделирование сотен планетных систем, каждая из которых имела 10 планет, вращающихся по круговым орбитам. Каждая симуляция отличалась от другой массами небесных тел и общей массой системы. Эволюция модели протекала в течение времени, эквивалентного 20 миллионам лет.
Результаты показали, что в ходе эволюции планетной системы газовые гиганты оказываются на близких орбитах, что приводит к одновременному взаимодействию между несколькими массивными телами. Это оказывается достаточным, чтобы отбросить планету с круговой орбиты на вытянутую. При этом планетные системы с наибольшей общей массой производили самые крупные газовые гиганты с самыми вытянутыми орбитами.
Газовые гиганты с наибольшей массой возникали при слиянии планет поменьше, находящихся на расстоянии от одной до восьми астрономических единиц (одна астрономическая единица равна расстоянию от Земли до Солнца) от родной звезды.
02 ноябрь 2019 /
Непознанное
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