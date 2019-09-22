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Озера Титана могли появиться в результате подземных взрывов

Озера Титана могли появиться в результате подземных взрывов


Новая гипотеза объясняет образование некоторых озер на спутнике Сатурна разогреванием и взрывами древних запасов азота.
Спутник Сатурна Титан — единственное небесное тело, кроме Земли, на поверхности которого постоянно сохраняется жидкость и даже совершается ее круговорот. На фоне крайне низкой температуры и высокого атмосферного давления роль нашей воды здесь играют легкие углеводороды — метан и этан. Они образуют облака, проливаются дождем, собираются в озера и реки, окруженные берегами из более тяжелых органических молекул и водного льда.
Считается, что подстилающие породы медленно растворялись жидкими метаном и этаном, и со временем эти процессы привели к появлению достаточных резервуаров, которые стали озерами и морями Титана. Сходным образом, растворением известняка, формируются и карстовые водоемы на Земле. Однако некоторые не слишком крупные озера в окрестностях Северного полюса Титана на них уже совсем непохожи.
Зонд Cassini, много лет проработавший в системе Сатурна, совершил последнее сближение со спутником в 2017 году и провел радарные наблюдения его поверхности. Собранные данные показали, что некоторые озера Титана отличаются неправильной формой и даже выраженной кромкой, которая тянется по краю и крутыми склонами поднимается выше уровня воды. Все это совсем нехарактерно для карстовых процессов.
В новой статье, опубликованной в журнале Nature Geosciences, предложен новый сценарий рождения озер Титана. Ее авторы — Джузеппе Митри (Giuseppe Mitri) и его коллеги из итальянского Университета Д'Аннунцио — считают, что «неправильные водоемы» стали результатом древних подповерхностных взрывов.
Различные процессы могли вызывать локальное разогревание жидкости, накопленной под поверхностью Титана. Удар не слишком крупного астероида, изменение течений в полужидком ядре и другие процессы способны превращать эти «грунтовые воды» в разогретый пар, который спешит вырваться на свободу и способен привести к взрыву и образованию на поверхности неровной воронки с выраженным валом по ее периметру.
Однако метана на Титане для этого недостаточно, и роль главного «разрушителя» ученые отводят азоту. До сих пор именно из него, по большей части, состоит атмосфера спутника. В далеком прошлом Титан был еще холоднее, и азот мог оставаться жидким, скапливаясь на поверхности и просачиваясь на глубину. Ну а когда пришло время, эта «заряженная пушка» сработала, оставив на спутнике неровные шрамы.
22 сентябрь 2019 /
Непознанное
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