Астрономы открыли вторую экзопланету в системе Бета Живописца

В середине 1980-х годов астрономы обнаружили массивный газово-пылевой диск, окружающий звезду Бета Живописца, находящуюся на расстоянии 63 световых лет от Солнца. Он состоит из вещества, оставшегося после формирования звезды. Его присутствие говорит о том, что эта система весьма молода: по современным оценкам, ее родительское светило образовалось всего 20 - 25 миллионов лет назад.В 2008 году в системе была обнаружена экзопланета, получившая обозначение Бета Живописца b. Ее орбита проходит на расстоянии около 9 а.е. от центрального светила, температура ее поверхности оценивается в 1300°C. По сей день она является одной из немногих экзопланет, которые были найдены не при помощи косвенных методов, а непосредственно путем фотографирования.В последующие годы ученые нашли вокруг звезды следы пылевых поясов, скорее всего, образовавшиеся в результате столкновений планетезималей — зародышей будущих планет. Также были обнаружены следы нескольких популяций ледяных тел (экзокомет), обращающихся вокруг Беты Живописца.И вот, список известных тел в этой системе пополнился еще одним наименованием. 19 августа в журнале Nature была опубликована статья, рассказывающая об обнаружении второй экзопланеты, обращающейся вокруг Беты Живописца. Открытие было сделано благодаря смонтированному на Очень Большом Телескопе ESO приемнику HARPS. Он обнаружил отклонения в лучевой скорости звезды, вызванные воздействием гравитации ранее неизвестной экзопланеты. Она получила обозначение Бета Живописца с.Бета Живописца с тоже является газовым гигантом. Ее масса в 9 раз превосходит массу Юпитера. Орбита экзопланеты проходит на расстоянии 2.7 а. е. от звезды, на один оборот ей требуется 3.3 года. Бета Живописца с наверняка станет целью для новых наблюдений. Астрономы обязательно попытаются получить прямые изображения молодой экзопланеты.