Первая межзвездная комета похожа на кометы Солнечной системы

Ученые с помощью Большого Канарского телескопа изучили первую открытую межзвездную комету C/2019 Q4 (Borisov) и обнаружили, что по спектральным характеристикам она схожа с некоторыми кометами, образовавшимися в нашей Солнечной системе.Первая межзвездная комета была обнаружена астрономом Геннадием Борисовым, когда находилась от Солнца на расстоянии примерно три астрономические единицы. Было подтверждено, что это действительно межзвездный объект (второй детектированный межзвездный объект в Солнечной системе; первый — астероид Оумуамуа, обнаруженный два года назад). Как ожидается, данная комета, получившая название C/2019 Q4 (Borisov), совершит ближайший подход к Солнцу — на расстояние в две а.е. — в начале декабря, после чего направится в межзвездное пространство.С помощью Большого Канарского телескопа специалисты сделали снимки C/2019 Q4 (Borisov), которые показали комету с отчетливой комой и хвостом. Кроме того, исследователи обнаружили, что спектральные характеристики объекта схожи с таковыми у некоторых комет Солнечной системы (точнее, с объектами класса D): это указывает на то, что схожи их составы. По словам астрономов, эти данные могут говорить о том, что кометы в других системах могут формироваться в результате процессов, схожих с теми, что привели к формированию комет в Облаке Оорта в нашей системе.Астрономы рассчитывают, что у них есть еще около года для проведения наблюдений за C/2019 Q4 (Borisov) с Земли, чтобы получить важную информацию о составе кометы и ее происхождении.