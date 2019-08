Семейный бизнес губанов-чистильщиков

На фото — два губана-чистильщика (Labroides dimidatus) обслуживают платакса Platax teira, которому докучают паразиты (головы губанов скрыты от нас жаберной крышкой платакса). Эти маленькие юркие рыбки промышляют очень полезным делом — чисткой рыб-соседей от кожных паразитов, поэтому их называют также «губан-доктор».

Губаны-чистильщики обитают у коралловых рифов в теплых водах Индийского и Тихого океанов. Тело этих рыбок длиной не более 10 см узкое и гибкое, что важно для маневров в некоторых тесных пространствах, где производится чистка, например между жаберных лепестков или в ноздрях рыб-клиентов. Их расцветка, ярко-синяя полоса вдоль тела на бледном желто-голубом фоне, — хорошо узнаваемая «униформа» (схожая окраска конвергентно развивается и у некоторых других видов рыб-чистильщиков).

Губаны обычно держатся устойчивыми небольшими группами из нескольких самок и одного самца (все губаны рождаются самками, но, достигнув определенного порогового размера, могут стать самцами). Каждая семейная группа занимает определенную территорию у рифа: на ней губаны живут и ведут свой «бизнес». Эта территория превращается в «станцию чистки», на которую регулярно прибывают клиенты. Нередко у группы формируется постоянная клиентура: рыбы запоминают станцию, на которой сервис был наиболее качественным, и возвращаются туда снова и снова.

Губан-чистильщик. Все губаны рождаются самками и остаются ими до тех пор, пока рядом присутствует самец. Однако после его смерти в самца в группе превращается самая крупная из самок (у рыб-клоунов, обитателей актиний, все происходит, кстати, ровно наоборот). Фото © Brian Gratwicke с сайта flickr.com

У губанов есть особый репертуар приглашающих движений, понятный другим рыбам. В то же время, губаны-чистильщики сами хорошо понимают движения клиентов, которыми те показывают, где именно их нужно почистить в первую очередь или когда пора завершить процедуру. Этим сигналом у крупных рыб обычно бывает резкое закрывание и затем раскрывание рта. Если не остановиться вовремя, можно и поплатиться жизнью.

Когда губаны занимаются чисткой, они регулярно мягко прикасаются плавниками к телу рыбы-клиента. Предполагается, что эти действия позволяют рыбе понять, где в данный момент находится чистильщик, и подставить ему зудящие места, требующие чистки. Кроме того, эти прикосновения умиротворяют клиента и предотвращают агрессивную реакцию на болевые ощущения, которыми иногда сопровождается чистка кожи (в самом деле, если тебя больно ущипнули без предупреждения — как тут не куснуть в ответ!).

Рыбы-клиенты никогда не причиняют своему доктору вреда — даже самые хищные и агрессивные (такие как мурена, например) и даже тогда, когда чистильщик забирается им прямо в пасть или в жабры. Более того, по какому-то неписаному правилу на станциях очистки, где рыбам-клиентам иногда приходится довольно долго дожидаться своей очереди на обслуживание, нападения одних рыб на других вообще происходят редко: здесь полагается вести себя культурно и вежливо.

Губан-чистильщик не боится залезать в рот, даже к таким страшным хищникам как групер (слева) и мурена (справа). Фото © Rand McMeins и © Davide Maggioni с сайта flickr.com

Чистильщики запоминают своих постоянных клиентов и обслуживают их более старательно, чем редко заплывающих рыб. То, что представляет собой чистку с точки зрения клиента, для самого чистильщика — обед. В обязанности чистильщиков входит устранение с кожи рыб паразитов (это в основном ракообразные-копеподы, но также могут быть плесневые грибки или водоросли) или омертвевшей кожи (в том числе в области загноившихся инфицированных царапин и порезов).

Но иногда рыбы-доктора могут мухлевать и откусывать также кусочки слизи, защищающей кожу рыб от повреждений. И вот тут важно правильно учесть близкие и дальние последствия обмана: если клиенты почувствуют подвох, они могут обидеться и уйти на другую станцию. Удивительно, как хорошо губаны-чистильщики справляются с такими дипломатическими задачами. Это очень сообразительные рыбки, способные тонко просчитывать стратегию поведения и с клиентами, и с партнерами по работе (см. Заключая «пакт о сотрудничестве», рыбы заранее просчитывают ситуацию, «Элементы», 26.06.2006; Самки рыб-чистильщиков ведут себя вежливее с незнакомцами, чем с давними приятелями, «Элементы», 17.05.2012).

Станция чистки на коралловом рифе

Губаны-чистильщики неплохо осваиваются в аквариумах, и с некоторых пор они вошли в список модельных животных, полюбившихся исследователям поведения. Недавно чистильщиков проверили на способность пройти так называемый «зеркальный тест». Суть его заключается в следующем: на тело животного наносится метка в таком месте, которое невозможно увидеть на самом себе просто так. Затем животному дают возможность посмотреться в зеркало и наблюдают за тем, будет ли оно реагировать на присутствие метки какими-либо направленными на себя (а не на отражение) действиями — прикасаться к метке, пытаться избавиться от нее и так далее. Если да, то тест считается успешно пройденным.

Реакция губанов прошла через те же три стадии, которые были отмечены и у обыкновенных шимпанзе. Сначала агрессия, когда животное реагирует на отражение как на конкурирующую особь, вторгшуюся без приглашения на чужую территорию. В исполнении губана это выглядело как выпады к зеркалу с раскрытым ртом. Через пару дней на смену агрессии приходит вторая стадия — исследовательская: рыбы начинают проделывать перед зеркалом разнообразные и странные движения (например, переворачиваться кверху брюхом), как будто пытаясь понять связь между своими движениями и движениями в отражении. После чего интерес к зеркалу постепенно теряется.

На третьей стадии, когда губанам наносили цветные метки, этот интерес возвращался. Им вводили под кожу небольшое количество безвредного вещества с коричневым красителем (на голове справа, слева или снизу). Меченые краской рыбы проводили у зеркала гораздо больше времени, подплывая чаще и поворачиваясь в основном в таком ракурсе, который позволял лучше видеть метку. И периодически они потирались меченым местом о гравий, пытаясь счистить с себя метку. Зеркальный тест был пройден.

Зеркальный тест. В первом эпизоде мы видим проявления агрессивной реакции, во втором — танцы перед зеркалом, в третьем и четвертом можно видеть, как рыбы трутся о гальку теми местами, на которых заметили метки с помощью зеркала. Видео из статьи: M. Kohda, 2019. If a fish can pass the mark test, what are the implications for consciousness and self-awareness testing in animals?

Так что рыбы могут оказаться гораздо разумнее, чем мы привыкли о них думать.

Фото с сайта chaloklum-diving.com.

Татьяна Романовская