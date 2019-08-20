«Раненый» голубь с Филиппин

Филиппинские острова, лежащие между Тайванем и Индонезией, — настоящая «горячая точка» на карте орнитологического разнообразия. Близость к континенту позволила многим азиатским птицам колонизировать архипелаг, а географическая изоляция, тропический климат и разнообразие ландшафтов способствовали их превращению в многочисленные эндемичные виды. По подсчетам орнитологов, от 200 до 258 видов филиппинских птиц — то есть 40% местной орнитофауны — не встречаются больше нигде в мире. Один из них — лусонский кровавогрудый голубь (Gallicolumba luzonica), которого вы видите на фото.

Этот голубь средних размеров (длина тела — 28–30 см) населяет влажные тропические леса на северных островах Филиппинского архипелага, поднимаясь в горы до 1400 м над уровнем моря. Исследователи выделяют три подвида: номинативный G. l. luzonica обитает на юге и в центре острова Лусон, а также на острове Полилло; G. l. griseolateralis — на севере Лусона; а G. l. rubiventris известен только по нескольким встречам и одному экземпляру, добытому на острове Катандуанес.

Кровавогрудый голубь предпочитает нижние ярусы леса, где разыскивает корм — плоды, семена и мелких беспозвоночных — в подстилке из опавших листьев. Наземный образ жизни сказался на облике и поведении вида: длинные сильные ноги и короткий хвост делают его немного похожим на куропатку. Эта особенность отражена в латинском названии рода, к которому принадлежит кровавогрудый голубь: Gallicolumba в переводе с латыни означает «куриный голубь». Впрочем, это далеко не единственный вид голубей, занимающий подобную экологическую нишу: наземные лесные голуби из разных эволюционных линий широко распространены в большинстве тропических регионов планеты.

Лусонский кровавогрудый голубь в зоопарке Барселоны. Этот вид птиц неплохо переживает неволю и давно стал украшением многих зоопарков и частных орнитологических коллекций. Например, в России его можно увидеть в Московском зоопарке и расположенном в Калужской области Парке птиц «Воробьи». Необычный внешний вид голубя нередко смущает посетителей, которые принимают красное пятно на груди за кровь и пытаются оповестить сотрудников о «раненой» птице. Фото с сайта zoobarcelona.cat

Лусонский кровавогрудый голубь отличается довольно изящной окраской — сверху его оперение серое с металлическим отливом и черными полосами на крыльях, а снизу светлое. Однако его самая яркая внешняя черта — красное пятно на груди, которое очень похоже на кровоточащую рану. Оно заставляет вспомнить средневековые представления о пеликанах, якобы разрывающих себе грудь клювом ради спасения птенцов, или строчку российского поп-хита о снегирях «с каплей крови на груди». Необычная внешность была причиной не только русского, но и английского названия этого вида: словосочетание bleeding-heart, которое используют в англоязычных странах для обозначения G. luzonica и нескольких близких видов, в буквальном переводе означает «кровоточащее сердце».

«Кровавая» отметина украшает грудь и самца, и самки, но у самцов она ярче. Скорее всего, эта деталь окраски — результат действия полового отбора и выработалась для брачных демонстраций. Поскольку кровавогрудые голуби моногамны, яркое оперение приобрели не только самцы, но и самки. Сходным образом, вероятно, возникли украшения у обоих полов венценосных голубей (Goura), венценосных журавлей (Balearica), хохлатых пингвинов (Eudyptes) и многих других моногамных птиц.

Пара лусонских кровавогрудых голубей. У самки (справа) пятно на груди немного тусклее. О размножении этого вида известно немного. Согласно наблюдениям в дикой природе и зоопарках, лусонские кровавогрудые голуби строят гнездо из ветвей и листьев на земле или невысоко над ней и откладывают два яйца, которые инкубируются в течение 17 суток. Фото с сайта flickr.com, Кёльнский зоопарк

Разумеется, при наличии фантазии можно вообразить и практическую пользу от «кровавого» пятна. Например, оно могло бы сбивать с толку хищников, давая неверное представление о состоянии здоровья птицы, или помогать родителям «отводить» чужаков от гнезда, притворяясь ранеными (кстати, в неволе кровавогрудые голуби иногда демонстрируют поведение, напоминающее «отведение» от гнезда). Тем не менее без наблюдений в дикой природе все такие предположения остаются чистой спекуляцией. В адаптивной роли окраски заставляет сомневаться и тот факт, что на Филиппинах не так много наземных хищников, чтобы поддержать необходимое давление отбора.

Минданаоский кровавогрудый голубь. «Кровавое» пятно на его груди выглядит менее реалистично, чем у лусонского вида, а в оперении появляются зеленые и коричневые оттенки. Фото © David J. Stang с сайта commons.wikimedia.org, зоопарк Майами

Лусонский кровавогрудый голубь — один из пяти близких видов, населяющих разные Филиппинские острова. Родственный минданаоский кровавогрудый голубь (Gallicolumba crinigera) обитает на юге и юго-востоке архипелага — островах Минданао, Самар, Лейте, Басилан, Бохоль и Динагат. Ареал негросского кровавогрудого голубя (Gallicolumba keayi) включает острова Негрос и Панай, а миндорский (Gallicolumba platenae) и сулуанский (Gallicolumba menagei) населяют острова Миндоро и Тави-Тави соответственно. Все кровавогрудые голуби похожи друг на друга по окраске и ведут сходный образ жизни, поэтому ранее некоторые орнитологи относили их к единому виду. Тем не менее сейчас их рассматривают как самостоятельные виды в составе одного супервида.

Миндорский (слева) и негросский (справа) кровавогрудые голуби. У обоих видов красная метка на груди небольших размеров и скорее напоминает каплю крови, чем рану. Фото © Sherry P. Ramayla and Harvey Garcia с сайта news.mongabay.com и © Apolinario B. Carino с сайта choosephilippines.com

Ближайшие родственники кровавогрудых голубей — желтогрудый куриный голубь (Gallicolumba rufigula) с Новой Гвинеи и сулавесский куриный голубь (Gallicolumba tristigmata) с острова Сулавеси. Как и их филиппинские сородичи, эти птицы — типичные наземные голуби из тропических лесов. Однако их окраска намного менее яркая, а на груди вместо «кровавого» пятна красуется желтый участок оперения. За эту особенность окраски их по-английски называют golden heart («золотое сердце»). Ранее в род Gallicolumba включали и других наземных голубей из Индонезии и с островов Тихого океана, однако теперь их относят к отдельному роду Alopecoenas (Pampusana).

К сожалению, в наши дни кровавогрудые голуби, подобно многим эндемичным животным Филиппин, находятся под серьезной угрозой. Основная причина этого — уничтожение лесов ради древесины, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых. Хотя темпы обезлесения заметно снизились по сравнению со второй половиной XX века, многие острова архипелага успели потерять большую часть своего лесного покрова.

Яркая окраска лусонского кровавогрудого голубя сделала его одним из пернатых символов Филиппин. В этом качестве он появился на почтовой марке стоимостью 2 песо, выпущенной в 1994 году. Изображение с сайта hetpostzegel-zoekertje.nl

На Лусоне тропические леса все еще сохраняются в достаточном количестве, чтобы поддерживать популяцию местных кровавогрудых голубей. Однако растущее население теснит природу и здесь. Помимо обезлесения, на благополучии лусонских кровавогрудых голубей отрицательно сказываются охота и отлов для содержания в неволе. Ввиду этих угроз Международный союз охраны природы присвоил этому виду статус вида, близкого к уязвимому положению (Near Threatened, NT).

Другие виды кровавогрудых голубей пострадали от человека сильнее. Минданаоский кровавогрудый голубь считается уязвимым видом (Vulnerable, VU), а миндорский и негросский — видами, находящимися на грани полного исчезновения (Critically Endangered, CR). Судьба двух последних видов особенно туманна: судя по имеющимся данным, общая численность каждого из них не превышает трех сотен особей. Причины их вымирания такие же, как у большинства лесных птиц Филиппин, — вырубка лесов, охота и птицеловство. Спасти кровавогрудых голубей от исчезновения пытается целый ряд природоохранных организаций, местных и международных. Среди основных мер, которые они принимают, — восстановление лесов, борьба с браконьерством и образовательные программы для местного населения.

Сулуанский кровавогрудый голубь в представлении художницы Синтии Фишер. От родственников его отличают желто-коричневое пятно на груди, серая окраска брюха и оранжевое подхвостье. Прижизненных фотографий этого вероятно вымершего вида не существует, а две единственные тушки хранятся в Национальном музее естественной истории в США. Рисунок © Cynthie Fisher с сайта festival.artistsforconservation.org

Сильнее всего обезлесение сказалось на самых мелких островах Филиппин — например, на острове Тави-Тави в архипелаге Сулу, эндемиком которого был сулуанский кровавогрудый голубь. Говорить о нем приходится в прошедшем времени, поскольку он, скорее всего, исчез в конце 1990-х годов. Западные ученые последний раз наблюдали этот вид в 1891 году, однако, по сообщениям местных жителей, еще в 70-х годах XX века он был обычным. К сожалению, к 1990-м годам большую часть лесов на Тави-Тави вырубили. Орнитологическая экспедиция 2009 года не обнаружила никаких следов присутствия голубей. Тем не менее некоторые исследователи все еще надеются, что небольшие популяции могли сохраниться на оставшихся участках леса или прибрежных островках. Международный союз охраны природы также не торопится присвоить сулуанскому кровавогрудому голубю статус исчезнувшего, так что в его списках он до сих пор числится видом, находящимся на грани полного исчезновения (Critically Endangered, CR). Однако, даже если каким-то представителям вида удалось выжить, их численность не превышает 50 особей.

Фото с сайта en.wikipedia.org.

Сергей Коленов