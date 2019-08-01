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Астрономы исключили возможность столкновения Земли с астероидом в сентябре

Астрономы исключили возможность столкновения Земли с астероидом в сентябре


Астероид 2006 QV89 был открыт 13 лет назад, летом 2006 года, когда он сблизился с Землей на расстояние в несколько миллионов километров. Наблюдения позволили рассчитать траекторию его полета и показали, что 2006 QV89 относится к группе аполлонов — астероидов, время от времени пересекающих орбиту Земли с внешней стороны. Тогда же выяснилось, что 9 сентября 2019 года он должен снова приблизиться к планете, причем шансы на столкновение оценивались, по разным данным, как 1 из 7300 или даже 9100.
Стоит сказать, что 2006 QV89 не слишком велик, его размеры составляют от 20 до 50 метров, так что даже в случае удара ждать глобальной катастрофы не стоит. Повлечь серьезные разрушения он способен лишь локально — и то в случае падения на густонаселенную местность, как это случилось с 20-метровым Челябинским метеоритом. Тем не менее европейские астрономы внимательно следят за приближением 2006 QV89 и 4-5 июля провели новые наблюдения с помощью расположенного в Чили телескопа VLT. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном ESA.
Астрономы исключили возможность столкновения Земли с астероидом в сентябре

По-своему уникальный астрономический снимок показывает отсутствие интересующего ученых объекта — астероида 2006 QV89 / ©O. Hainaut, ESO, ESA
Пока что из-за большого расстояния и малых размеров заметить астероид, просто осматривая небо, невозможно. Поэтому ученые сфокусировались на определенных узких областях, где, по различным расчетам, 2006 QV89 может находиться в данный момент. По их словам, разрешение VLT позволило бы увидеть здесь и куда более мелкие объекты, однако никаких следов обнаружено не было. Все это позволило ученым пересмотреть будущую траекторию астероида и вовсе лишить его каких-либо шансов на столкновение с Землей.
01 август 2019 /
Непознанное
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